Otac povređenog suvozača iz audija smrti: Moj sin je došao na Sajam knjiga, popucala su mu creva od udarca

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Pink.rs, Foto/Društvene mreže ||

Nedeljko P., otac teško povređenog Jovana P. (24) iz Brčkog, oglasio se nakon stravične saobraćajne nesreće koja se dogodila u subotu uveče na Novom Beogradu, kada je njegov sin kao suvozač u „audiju“ preživeo udarac u kojem je poginula tročlana porodica.

Jovan P. je kobne večeri doputovao u Beograd kako bi posetio Sajam knjiga, a potom se sa prijateljem Nikolom Đ. (24), koji je upravljao vozilom, našao u kafiću. Nedugo zatim, dogodila se tragedija.

Foto: Foto/Društvene mreže

– Nikola i Jovan se druže od detinjstva. Otišli su u kafić i malo popili. Kažu da je moj sin imao 0.5 promila alkohola u krvi. Za nesreću sam saznao iz vesti. Odmah sam pomislio da je to Nikolin automobil. Našao sam sina u Urgentnom centru, operisali su mu creva koja su popucala od siline udara, rekao je Nedeljko P.

Dodao je da ne traži opravdanje za ono što se dogodilo.

– Niko, pa ni ja, ne mogu da opravdam uzrok nesreće. Brzina je bila velika, to je neosporno. Strašna tragedija. Iskreno se saosećamo sa porodicom nastradalih, rekao je.

Video: Foto/MUP Srbije

Nesreća se dogodila 25. oktobra, sat vremena iza ponoći, na raskrsnici ulica Heroja sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65. Nikola Đ. je vozio „audi A4“ bosanskih tablica pod dejstvom alkohola (1,76 promila) i marihuane, pri brzini od 132 km/h, kroz crveno svetlo.

U vozilu koje je udareno – „hjundai“ – nalazila se tročlana porodica: saobraćajni policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kajiš (38) i njihov devetogodišnji sin. Svi su preminuli na licu mesta.

Nikola Đ. je juče saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, gde je iskoristio pravo da se brani ćutanjem. Određen mu je pritvor do 30 dana, a tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, za koje je zaprećena kazna od 5 do 15 godina zatvora.

Autor: Dalibor Stankov

