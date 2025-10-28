Otac povređenog suvozača iz audija smrti: Moj sin je došao na Sajam knjiga, popucala su mu creva od udarca

Nedeljko P., otac teško povređenog Jovana P. (24) iz Brčkog, oglasio se nakon stravične saobraćajne nesreće koja se dogodila u subotu uveče na Novom Beogradu, kada je njegov sin kao suvozač u „audiju“ preživeo udarac u kojem je poginula tročlana porodica.

Jovan P. je kobne večeri doputovao u Beograd kako bi posetio Sajam knjiga, a potom se sa prijateljem Nikolom Đ. (24), koji je upravljao vozilom, našao u kafiću. Nedugo zatim, dogodila se tragedija.

– Nikola i Jovan se druže od detinjstva. Otišli su u kafić i malo popili. Kažu da je moj sin imao 0.5 promila alkohola u krvi. Za nesreću sam saznao iz vesti. Odmah sam pomislio da je to Nikolin automobil. Našao sam sina u Urgentnom centru, operisali su mu creva koja su popucala od siline udara, rekao je Nedeljko P.

Dodao je da ne traži opravdanje za ono što se dogodilo.

– Niko, pa ni ja, ne mogu da opravdam uzrok nesreće. Brzina je bila velika, to je neosporno. Strašna tragedija. Iskreno se saosećamo sa porodicom nastradalih, rekao je.

Nesreća se dogodila 25. oktobra, sat vremena iza ponoći, na raskrsnici ulica Heroja sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65. Nikola Đ. je vozio „audi A4“ bosanskih tablica pod dejstvom alkohola (1,76 promila) i marihuane, pri brzini od 132 km/h, kroz crveno svetlo.

U vozilu koje je udareno – „hjundai“ – nalazila se tročlana porodica: saobraćajni policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kajiš (38) i njihov devetogodišnji sin. Svi su preminuli na licu mesta.

Nikola Đ. je juče saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, gde je iskoristio pravo da se brani ćutanjem. Određen mu je pritvor do 30 dana, a tereti se za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, za koje je zaprećena kazna od 5 do 15 godina zatvora.

Autor: Dalibor Stankov