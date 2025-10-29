NA MESTU NESREĆE NEMA TRAGOVA KOČENJA: Utvrđuje se zbog čega je kombi sa dečacima iz džudo-kluba Partizan probio bankinu i odvezao u SMRT Lazara

Jedan od trenera džudo kluba Partizan S. S. (43) povređen je u saobraćajnoj nesreći koja se jutros desila na auto-putu Novi Sad-Beograd kada je, iz za sada nepoznatog razloga, bez tragova kočenja sleteo s puta, probio zaštitnu ogradu, pa se prevrnuo.

Nesreća se, podsetimo, dogodila u sredu oko 3.30 časova na autoputu Novi Sad-Beograd u smeru ka Beogradu, u blizini naplatne rampe. Iz za sada nepoznatog razloga kombi sa mladim džudistima je sleteo s puta i došlo je do prevrtanja. Na licu mesta je od zadobijenih povreda preminuo Lazar P. (16), dok je sedam dečaka povređeno, kao i trener S. S.

- Kombi marke "opel vivaro" u kom su bili mladi džudisti, uzrasta od 13 do 16 godina, išao je iz Budimpešte ka Beogradu, jer su sportisti sa trenerima doleteli avionom iz Ajzerbedžana u Mađarsku, a potom je kombijem trebalo da dođu u Beograd. Nije poznato šta je prouzrokovalo nesreću, ali se prema tragovima sa mesta nesreće može videti da vozač kombija nije kočio pre nego što je u punoj brzini udario u bankinu koja je bila pored putu - navodi sagovornik Kurira i dodaje:

- Istraga koju vodi Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu će utvrditi šta se desilo i šta je moglo da prouzrokuje ovu strašnu nesreću sa smrtnim ishodom. Da li je vozač u sekundi zaspao ili mu se slošilo ili ga je nešto omelo tokom vožnje, u ovom trenutku nije poznato. Kontakta sa drugim vozilom nije bilo, a tragova kočenja nema. Vozilo je svakako poslato na veštačenje kako bi se utvrdilo da li je eventualno usred vožnje došlo do nekog kvara ili tehničkog problema.

Radnici puteva Srbije juče su satima radili na popravljanju bankine, koja je prilično oštećena jer je kombi prvo udario u nju, a potom je probio od siline udarca.

Nakon teške nesreće saopštenjem se oglasio i džudo klub Partizan čiji članovi su doživeli udes.

- Džudo klub Partizan sa neizmernom tugom i nevericom obaveštava javnost da se noćas dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovala naša ekipa, vraćajući se sa takmičenja. Nažalost, jedno dete izgubilo je život, dok je više članova zadobilo teške povrede. Ovo je nenadoknadiv gubitak koji duboko pogađa sve članove našeg džudo kluba. Izražavamo iskreno saučešće porodici nastradalog deteta. U ovim teškim trenucima upućujemo i punu podršku svim povređenim članovima naše ekipe i njihovim porodicama. Molimo javnost i medije za razumevanje i poštovanje njihove privatnosti u ovom izuzetno bolnom trenutku - stoji u saopštenju džudo kluba Partizan.

Autor: Iva Besarabić