UPALI U POZNATI STRIPTIZ KLUB SA ORUŽJEM, A ONDA JE USLEDIO HAOS Drama u Beogradu: Pretili da će sve pobiti

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je dana 29.10.2025. godine, pokrenulo istragu protiv osumnjičenih. S.P. (24) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo Izazivanje opšte opasnosti, krivično delo Ugrožavanje sigurnosti, dok je osumnjičenom Ž.S. (26) stavljeno na teret izvršenje krivičnog dela Ugrožavanje sigurnosti.

Osumnjičenima, je stavljeno na teret da su dana 28.10.2025. godine u Beogradu, ul. Nemanjina br.4, nasilno ušli u noćni striptiz klub, pa je osumnjičeni S.P. vatrenim oružjem – pištoljem marke „CZ 99“, izazvao opasnost za život i telo ljudi te su osumnjičeni S.P. i Ž.S. pretnjom da će napasti na život i telo gostiju i zaposlenih u navedenom lokalu, ugrozili sigurnost više lica.

Dana 29.10.2025. godine osumnjičeni su saslušani na okolnost izvršenja krivičnih dela koja su im stavljena na teret i nakon što su izneli odbranu Prvom osnovnom sudu u Beogradu predloženo je određivanje pritvora na osnovu člana 211 stav 1 tačka 2 Zakonika o krivičnom postupku, jer prema mišljenju tužilaštva, postoje osobite okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi ometali postupak uticajem na svedoke događaja.

Tužilaštvo će u toku istrage prikupiti dokaze i podatke na osnovu kojih će se utvrditi tačno i potpuno činjenično stanje, nakon čega će doneti odluku o daljem postupanju.

Uskoro opširnije...

Autor: D.Bošković