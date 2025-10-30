OTKRIVEN MOGUĆI UZROK STRAVIČNE TRAGEDIJE U KOJOJ JE POGINUO MLADI DŽUDISTA: Zbog OVOGA je trener sa kombijem punim DECE sleteo s puta?!

Potpukovnik Dejan Stević iz Uprave saobraćajne policije izjavio je večeras da je policija završila uviđaj nakon nesreće na auto-putu Beograd - Novi Sad u kojoj je poginuo džudista (16) Partizana, da su prikupljeni svi dokazi sa lica mesta i da se predmet priprema da bude predat tužilaštvu.

Stević je rekao da osnovna pretpostavka, s obzirom na okolnosti, jeste da je uzrok te nesreće bio umor kod vozača.

"Vozač je imao napornih par dana, odvezao je decu u Budimpeštu gde je i ostavio kombi, zatim je avionom otišao u Azerbejdžan, a to je druga vremenska zona i imali su tamo takmičenje, zatim su se vratili letom u Budimpeštu i opet seli u kombi, u najgore vreme kada je umor u pitanju, krenuli nazad", rekao je Stević.

Istakao je da postoji razlika između organizovanog prevoza dece, koji je striktno kontrolisan od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i između ovog slučaja gde je u pitanju privatan prevoz dece, odnosno trener je vozio decu.

Stević je naveo da je to vreme u koje se dogodila nesreća, 3.47 ujutru, nije vreme kada bi trebalo da se prevoze deca, navodeći da do 22 časa svaki prevoz dece mora da se okonča, kako je rekao, iz ovih razloga opasnosti od umora kod vozača.

Podsetimo, nesreća se desila 29. oktobra oko 3.30 časova ujutru na auto-putu Novi Sad-Beograd u smeru ka Beogradu, nakon naplatne rampe. U kombiju koji je prvo sleteo s puta, zatim udario u bankinu, pa se prevrnuo u survao u kanal bili su mladi džudisti koji su se vraćali sa takmičenja u Ajzerbejdžanu. Naime, džudisti su imali let Beograd-Baku, jer iz Beograda nema direktan let pa su se organizovano odlučili da se voze kombijem do, i od aerodroma u Budimpešti.

Autor: Iva Besarabić