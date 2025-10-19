AKTUELNO

POTPUKOVNIK POLICIJE OTKRIO JEZIVE DETALJE TRAGEDIJE KOD SREMSKE MITROVICE: 'Na tahografu utvrđeno - vozio je 120 kilometara na sat'

Potpukovnik Dejan Stević izjavio je da je policija utvrdila sve činjenice potrebne za dalji tok istrage o teškoj saobraćajnoj nesreći kod Sremske Mitrovice.

On ističe da se pretpostavlja da je nepropisna brzina saobraćajne nesreće.

- Policijsko zadržavanje vozača ističe danas u 11.00 časova i on će biti priveden tužiocu. Pretpostavljamo da će mu biti produženo zadržavanje - rekao je Stević.

Istakao je da je na tom delu puta asfalt nov i da je deonica puštena pre mesec dana, kao i da je signalizacija uredna.

- Na tahografu smo utvrdili kretanje od neverovatnih 120 kilometara na čas, ovako gabaritog vozila. Vozač je prevozio 83 putika. Veliko odsustvo odgovornosti u ovom momentu... Saobraćajna signalizacija upozorava na dvostruku, opasnu krivinu. Fizika nije mogla nikako da zadrži vozilo pri ovoj brzini - rekao je Stević.

Dodao je da je vanredni tehnički pregled autobusa koji se prevrnuo urađen 15. septembra ove godine, a da je lekarski pregled vozač izvršio krajem 2024. godine.

Na ovoj deonici puta pripadnici saobraćajne policije, od skorašnjeg ponovnog otvaranja nakon rekonstrukcije, evidentirali su više od 60 prekršaja zbog vožnje nepropisnom brzinom.

Prilikom prevrtanja autobusa koji je prevozio radnike firme "Healthcare", na putu Sremska Mitrovica - Jarak u petak oko 14.45 časova, poginule su tri, a povređeno oko 80 osoba.

