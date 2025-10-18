PROLETELA JE KROZ STAKLO KADA SE AUTOBUS PREVRNUO! Ovo je Ljiljana koja je stradala kod Sremske Mitrovice: Koleginica opisala potresne detalje nesreće

Ljiljana Pejinović (62) izgubila je život u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Sremske Mitrovice kada se prevrnuo autobus firme „Health care“. Porodica i prijatelji izražavaju duboku tugu, a kompanija je proglasila trodnevnu žalost.

Ljiljana Pejinović (62) stradala je u saobraćajnoj nesreći kod Sremske Mitrovice kada se prevrnuo autobus pun radnika firme "Health care". Porodica stradale Ljiljane nema je od bola, a iza nje je ostao suprug, kao i dve ćerke i njihove porodice.

Porodica je nema od bola. Veliki broj prijatelja i komšija od juče dolazi kako bi Ljiljaninoj porodici izjavili saučešće.

- Njen suprug je pribran, ali je jako loše. Trudi se da se drži. Još uvek je u šoku. Neprestano ponavlja da je nemoguće da njegove Ljilje više nema - priča rođak porodice.

Svi koji su poznavali Ljiljanu o njoj imaju samo reči hvale.

- Bila je predivna žena. Divna, vredna, radna. Svi smo je jako voleli - pričaju njeni poznanici.

Podsetimo, pored Ljiljane je u autobusu koji se prevrnuo bila njena koleginica.

Ona je opisala strašne detalje.

- Vraćali smo se kućama i ja sam sedela pored Ljilje. Kada je autobus sleteo, ona je glavom razbila staklo i izletela napolje. Nemojte molim vas da se prisećam tih scena, to staklo je bilo prosuto po meni i kolegama. Puna nam je bila odeća - reči su putnice iz autobusa.

Inače, kompanija "Healthcare" oglasila se ranije danas saopštenjem u kojem navode da su proglasili trodnevnu žalost.

Autor: S.M.