VOZAČ KOMBIJA IZNEO ODBRANU: Tužilaštvo nakon saslušanja tražilo pritvor za osumnjičenog

Vozač kombija u kom su se nalazili mladi džudisti koji su se vraćali sa takmičenja, a koji se prevrnuo na putu Novi Sad - Beograd, danas je saslušan u Novom Sadu.

Vozaču kombija S. S, određen je pritvor uz primenu elektronskog nadzora, odlučio je sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Novom Sadu.

Na saslušanju, osumnjičeni je u prisustvu izabranog branioca izneo odbranu.

Tužilastvo je nakon saslušanja tražilo pritvor za osumnjicenog.

Podsetimo, mladi džudista Partizana L. P. (16) poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu Novi Sad - Beograd, kada je vozač kombijau kom je bio veći broj dece, izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta, a potom probio zaštitnu ogradu i prevrnuo se. Vozač kombija tada je zadobio teške povrede, dok je sedam dečaka, među kojima je brat poginulog tinejdžera, završilo na odeljenju hirurgije.

Do nesreće je došlo kada se grupa sportista vraćala iz Budimpešte, gde su sleteli letom iz Bakua.

Prema nezvaničnim informacijama, automobil u kom su bile devojčic bio je ispred kombija sa dečacima. Grupa mladih sportista sa vozačima i trenerima napravila je pauzu svega nekoliko minuta pre nezgode. Prema rečima svedoka, vozač je bio odmoran.

Vozač kombija nije imao alkohol u krvi, te se pretpostavlja da je zaspao ili da je došlo do kvara na vozilu.

Upravnik Dečje hirurgije Dečje bolnice u Novom Sadu Miloš Pajić rekao je da su šestorica dečaka koji su posle saobraćajne nesreće primljeni u tu bolnicu stabilnog stanja dok je sedmi prebačen u Beograd sa ekstenzivnom povredom vratne kičme.

