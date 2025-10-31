'SAD DOLAZIM IZ URGENTNOG CENTRA...' Ministar Lončar otkrio najnovije informacije o stanju OPERISANOG DŽUDISTE: To su izuzetno teške povrede biće dosta posla

Ministar zdravlja, Zlatibor Lončar, otkrio je jutros u kakvom se stanju nalaze deca povređena u teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu Beograd - Novi Sad, kada je kombi koji ih je prevozio sleteo sa puta i prevrnuo se dok su se vraćali sa takmičenja u džudu.

Ministar je za Kurir rekao da su džudisti bili smešteni u Dečijoj bolnici, a jedan od dečaka zadobio je povrede kičme zbog kojih je preksinoć i operisan.

Ja dolazim iz Urgentnog centra. Stabilan je, to su izuzetno teške povrede i operisan je preksinoć. Nema pogoršanja ni dešavanja u toku noći i jučerašnjeg dana. Stabilni su vitalni parametri, a isto važi i za momka koji se nalazi u Dečijoj bolnici u Novom Sadu. Sada sam se čuo sa lekarima koji vode njega. Njih petoro je pušteno juče na kućno lečenje, zadovoljavajuće je stanje i mogli su da odu kući - kaže minsitar Lončar i dodaje:

Za momke na intezivnoj nezi, u Beogradu i Novom Sadu, biće dosta posla. Razmišlja se da li će morati još da se radi na momku koji je u Beogradu, koji ima povredu kičme, više sistema ali i krvnih sudova. To se pažljivo prati i procenjuje da li je potrebno još operacija. To su sve stvari koje se prate iz sata u sat. Najbolji tim lekara je sa njim, sve specijalnosti su uključene, konzilijumi su po potrebi i dva puta dnevno, zavisno od situacije - rekao je Lončar.

Autor: A.A.