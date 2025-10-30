'IZUZETNO SU TEŠKE POVREDE' Oglasio se Lončar: Mladi džudista nakon operacije stabilno, petoro otpušteno iz Dečije bolnice

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je večeras da je mladi džudista, koji je povređen u saobraćajnoj nesreći kod Novog Sada nakon operacije stabilno i da se prati njegovo stanje, dok je petoro povređenih otpušteno iz Dečije bolnice u Novom Sadu na kućno lečenje.

Lončar je rekao da, iako je stanje operisanog dečaka stabilno, to ne znači da neće podvrgnut još nekoj hirurškoj intervenciji.

- Izuzetno su teške povrede. Ohrabruje nas to da je ta operacija protekla bez ikakvih problema. Doneće se odluka da li će se raditi još jedna operacija. Nastavljamo dalje, 24 časa se brine o njemu, tim najboljih lekara, svih specijalnosti je sa njim - rekao je Lončar za TV Prva.

Dodao je da je petoro povređenih iz Dečije bolnice u Novom Sadu, otpušteno na kućno lečenje.

- Tako da je to nešto u moru ovih tužnih vesti. Nešto što nas ohrabruje. Nastavljamo dalje da brinemo o onima koji su i dalje u bolnici i da pokušamo da ih izlečimo - dodao je ministar zdravlja.

U saobraćajnoj nesreći koja se juče rano ujutro dogodila na auto-putu Beograd - Novi Sad poginuo je šesnaestogodišnji džudista Partizana, a nesreća se dogodila kada je kombi, koji je prevozio mlade džudiste Partizana, posle naplatne rampe sleteo sa puta, probio ogradu i upao u kanal.

U vozilu se nalazilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi džudo kluba "Partizan" iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu.

Autor: D.Bošković