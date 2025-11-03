AKTUELNO

NOŽ, BOKSER, PIROTEHNIČKA SREDSTVA... Pripadnici MUP-a priveli lica koja su izazvala incidente ispred Narodne skupštine

Izvor: Pink.ra, Foto: Tanjug /VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova identifikovali su i u službene prostorije doveli 37 lica, koja su učestvovala u narušavanju javnog reda i mira i izazivanju incidenata tokom neprijavljenog javnog okupljanja, prethodne večeri, ispred Narodne skupštine Republike Srbije.

Policija intenzivno radi na identifikaciji i pronalaženju ostalih učesnika koji su svojim postupcima ugrožavali bezbednost građana i javne imovine.

Policija će nastaviti da dosledno primenjuje sve zakonske mere u cilju očuvanja javnog reda, mira i bezbednosti svih građana.

Među uhapšenima su tri nasilnika blokadera kod kojih su pronađeni nož, bokser, pirotehnicka sredstva.

Autor: Pink.rs

#Hapšenje

#MUP

#Skupština Srbije

