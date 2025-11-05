DEVOJKA (18) ZATEČENA SA POVREDAMA NA GRUDIMA! Pronađena u napuštenoj prostoriji firme na Čukarici, sumnja se da se sama upucala

Devojka I.S. (18) sa vidljivim povredama na grudima pronađena je juče popodne u napuštenim prostorijama jedne firme na Čukarici, piše "Blic".

Kako piše Blic, devojka je imala povrede na grudima nanete iz vatrenog oružja.

Pored nje je pronađen i pištolj za koji nije imala dozvolu, a sumnja se da je upucala sama sebe.

Na lice mesta je izašla ekipa hitne pomoći, koja ju je odmah prevezla u bolnicu.

Utvrđuju se okolnosti ovog događaja.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Svi pozivi su anonimni i besplatni.

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima takođe bez zakazivanja.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org.

Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.

Autor: D.Bošković