Umrla Veselinka iz Borče, Dejanu određen PRITVOR: Bivši i sadašnji partner se tukli, ona pala sa terase

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Dejanu Z. osumnjičenim za nasilje u porodici 4. novembra u naselju Borča, kada je njegova bivša partnerka pala sa terase i poginula.

Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke, rekla je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić.

On je osumnjičen za izvršenje krivičnog dela nasilje u porodici sa smrtnim ishodom.

Prema pisanju medija, sumnja se da je u stanu u Borči došlo do svađe i fizičkog obračuna između Dejana Z. njegove bivše emotivne partnerke, i još jednog muškarca.

Tokom sukoba njegova bivša partnerka Veselinka S. je pala sa terase.

Autor: S.M.