AKTUELNO

Hronika

DETALJI TEŠKE SAOBRAĆAJNE NESREĆE NA OBRENOVAČKOM PUTU: Vozač automobila prešao u suprotnu traku pa se sudario sa autobusom, stradao na licu mesta

Izvor: Pink.rs, Foto: Beta, Tanjug, Youtube printscreen ||

Teška nesreća obeležila je jutro u Srbiji.

Jedna osoba je poginula, a osmoro je povređeno u direktnom sudaru autobusa i putničkog automobila na Obrenovackom putu između Ostružnice i Umke.

Pod za sada nepoznatim okolnostima, automobil je prešao na suprotnu stranu kolovoza i došlo je do direktnog sudara sa autobusom.

Tom prilikom na licu mesta smrtno je stradao vozač automobila, a ekipe hitne pomoći mogle su samo da konstatuju smrt, dok je osmoro ljudi prevezeno u Urgentni Centar.

Na licu mesta reagovale su ekipe Saobraćajne policije i tri ekipe Hitne pomoći.

Obavljen je uviđaj po nalogu nadležnog Tužilaštva, telo nastradalog odneto je na obdukciju, a tokom dalje istrage trebalo bi da budu određene sve okolnosti kako je došlo do nesreće.

Autor: Jovana Nerić

#Obrenovački put

#Saobraćajna nesreća

POVEZANE VESTI

Hronika

Teška nesreća kod Pančeva: Automobil prešao u suprotnu traku i sudario se sa kamionom

Hronika

TEŠKA NESREĆA U KRAGUJEVCU: Vozač (67) prešao u suprotnu traku, sudario se sa drugim vozilom i POGINUO na mestu

Hronika

Vozač automobila poginuo na licu mesta: Detalji teške saobraćajke kod Zrenjanina

Hronika

Detalji nesreće kod Leskovca! Stefan (29) prešao u suprotnu traku i zakucao se u kamion, poginuo na licu mesta

Hronika

DETALJI STRAVIČNE NESREĆE U RUMENCI: Povređena devojčica, žena POGINULA na licu mesta

Hronika

JEZIVI SNIMAK SA MESTA STRAVIČNE SAOBRAĆAJNE NESREĆE NA NOVOM BEOGRADU: Troje mrtvih u sudaru dva automobila, ima i povređenih (VIDEO)