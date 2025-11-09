DETALJI TEŠKE SAOBRAĆAJNE NESREĆE NA OBRENOVAČKOM PUTU: Vozač automobila prešao u suprotnu traku pa se sudario sa autobusom, stradao na licu mesta

Teška nesreća obeležila je jutro u Srbiji.

Jedna osoba je poginula, a osmoro je povređeno u direktnom sudaru autobusa i putničkog automobila na Obrenovackom putu između Ostružnice i Umke.

Pod za sada nepoznatim okolnostima, automobil je prešao na suprotnu stranu kolovoza i došlo je do direktnog sudara sa autobusom.

Tom prilikom na licu mesta smrtno je stradao vozač automobila, a ekipe hitne pomoći mogle su samo da konstatuju smrt, dok je osmoro ljudi prevezeno u Urgentni Centar.

Na licu mesta reagovale su ekipe Saobraćajne policije i tri ekipe Hitne pomoći.

Obavljen je uviđaj po nalogu nadležnog Tužilaštva, telo nastradalog odneto je na obdukciju, a tokom dalje istrage trebalo bi da budu određene sve okolnosti kako je došlo do nesreće.

Autor: Jovana Nerić