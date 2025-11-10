'TALIČAN JE, BIĆE KOLUMBIJA' Dva puta na istu foru izbegao metak: OVAJ ČOVEK je bio sa vlasnikom kazina kada je ubijen, pa preživeo napad u kafiću

Pripadnici takozvanog vračarskog klana na čelu sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara, koji se sumnjiče da su 1. decembra 2018. ubili vlasnika kazina "Havana" Vladimira Popovića Popa, u prepiskama na Skaju, kako tvrdi tužilaštvo, pominjali su ovu likvidaciju tokom priprema ubistva Miloša Nilovića Runje u maju 2020. godine.

Prema presretnutoj komunikaciji, navodno su planirali da ga ubiju ispred jedne zgrade u centru Beograda, u kojoj je navodno živeo sa suprugom.

- Kad je Pop ubijen pomerio se odatle, ali se ponovo vratio - piše u jenodnoj od poruka koje su razmenjivali u oktobru.

- Runjo vozi auto od pokojnog Popa, A8, vodi se na Popovu ženu - piše u drugoj.

- Biće Kolumbija, to je ozbiljna priča - piše u poruci.

Prema navodima optužnice, razmatrali su različite lokacije, dok nisu odlučili da Nilovića ubiju u jednom kafiću na Vračaru. Optuženi Miloš Miljanović tereti se da je ušao u baštu lokala, ali da su ga Nilović i prijatelji s kojima je sedeo za stolom videli kada je ušao i razbežali se, a optuženi za pokušaj ubistva bez ispaljenog metka se vratio u iznajmljeni stan u kom je i uhapšen.

Pre hapšenja u stanu, Miljanović je kako navodi tužilaštvo "vračarce" obavestio šta se dešavalo u bašti lokala.

- Braćo, ušetao sam opušteno i "uzi" mi je bio iza leđali, ali ko da su im javili, videlo sam ga zelena majica i šorc od džinsa kad sam prišao na terasu razbežali se ko zečevi. Nisam stigao da pucao pobio bi nevine ljude. On utrčao unutra i zaključao se a ostali svuda po ulici. Digao sam uzi ko njima, a oni ko zečevi počeli da beže dok sam se ja fokusirao na njega - opisuje vođama grupe koje ga potom pitaju gde mu je pobegao.

- Krenuo sam unutra da ga tražim ali je uleteo iza nekih zelenih vrata i zaključao ih - odgovara im, na šta oni komentarišu:

- Runjo opet istu grešku pravi, beži unutra i opet se spasava, taj je čovek taličan, nema šta više da se kaže.

Miloš Nilović Runjo, podsetimo, sedeo je u društvu Vladimira Popovića Popa u trenutku kada je ubica, za kog se sumnja da je Mrako Drakula, sin poznatog pevača iz grupe "Direktori" Nebojše Drakule ušetao u kafić i iz crvene kese izvadio oružje iz kog je pucao u Popovića. Prema rečima očevidaca, Nilović je tada uspeo da sačuva glavu tako što je preskočio šank i sakrio se iza. Teško ranjeni Popović krenuo je za ubicom, ali je on ponovo pucao u njega.

Godinu i po dana kasnije, kada je napadač ušao u kafić na Vračaru da ubije Nilovića, on je navodno uspeo da istrči iz lokala i sačuva glavu.

Prema presretnutoj Skaj komunikaciji, koju je tužilaštvo predložilo kao dokaz, Vušović je bio spreman da za Nilovićevu glavu iskešira 200.000 evra, a likvidaciju su pripadnici grupe planirali skoro tri meseca. Kako je citirano u optužnici, Vušović je ponudio "150.000 evra od njegovih i da uz to sam doda još 50.000 evra".

- Da li hoćeš da radiš jednog u Beogradu, da pomogneš oko lociranja i tog dela, a moji će da "rokaju"? Ja ne dobijam ništa, dobijam svoje, rešavam dušmane. Ovi moji daju 150.000, a ja bih dodao iz svog džepa još 50.000 - piše u poruci koju je, kako se sumnja, preko Skaja 2020. poslao Vušovič.

On potom preko iste aplikacije šalje fotografije na kojima je Nilović, nazivajući ga "škaljarcem" i "indijancem".

Autor: S.M.