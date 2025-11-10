SRCE MI JE OSTALO NA NEBU, ALI NAUČIO SAM DA ŽIVIM TAKO, SINE MOJ: Otac Borisa (18) koji je poginuo sa devojkom Dejanom (18) posvetio sinu potresne reči

Vladimir Majorski, otac Borisa (18), koji je sa devojkom Dejanom Neralić (18) poginuo u udesu kod Vrdnika, tužnim rečima obratio se svom sinu.

Da podsetimo, tinedžeri su motorom krenuli na izlet na Vrdničku kulu, kada su se sudarili sa Slobodanom B. (85) iz Krčedina, koji se nalazio za volanom "mercedesa". On im nije ustupio prvenstvo prolaza i direktno je udario u njih. Osuđen je na dve godine zatvora.

Majorski se već tri godine ne miri sa smrću voljenog sina, a reči koje objavljuje na svom profilu kidaju dušu.

- Nema dana da ne razgovaram sa tobom u tišini… Nema noći da ne čujem tvoj smeh u vetru…Naučio sam da živim sa srcem koje mi je ostalo na nebu…Naučio sam da se smejem a da me boli…Da dišem a da mi duša ćuti…Sve što sam bio ostalo je u trenutku kada si otišao… Sve što jesam, živi samo kroz sećanje na tebe…Sine moj…- napisao je neutešni otac.

Sahranjeni zajedno

Zaljubljeni tinejdžeri, da podsetimo, sahranjeni su zajedno na groblju u Staroj Pazovi. Na stotine ljudi okupilo se tog oktobra 2022. godine da isprati Dejanu i Borisa na večni počinak. Posmrtni orkestar svirao je tužne melodije pola sata nakon čega je pevao i crkveni hor. Nakon njih sveštenik je čitao isposnice Svetog Pavla da bi na kraju sat vremena pokušavao da pruži reči utehe očajnim roditeljima dvoje stradalih tinejdžera.

- Znam da ne možete da prihvatite to da su deca otišla pre vas. Ali morate ostati čvrsti i izdržite tugu. Pomirite se sa božjom voljom. Ne smemo da prigrlimo smrt, već život. Bože, molimo te da Dejanu i Borisa primiš u očinski zagrljaj - rekao je sveštenik.

Pooštrite kazne

Vladimir Majorski je ranije u razgovoru za Kurir naveo da treba pooštriti kazne za smrt stradalih u saobraćajnim nesrećama.

- Vozilo kojim udarite nekoga u saobraćaju treba da bude jednako sa oružjem kada nekoga ubijete. Smrt se dešava u oba slučaja, te ljude više nikada ne možemo da zagrlimo, poljubimo, da pričamo sa njima, ostaje nam samo sećanje, fotografije, snimci da ih ne zaboravimo - izjavio je.

Autor: A.A.