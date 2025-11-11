POZNATO STANJE MALOLETNIKA U ČIJEM JE PREBIJANJU UČESTVOVAO MLADI KIK-BOKSER: Ova kazna preti osumnjičenima

Maloletnik koji je pretučen ispred poznatog kluba u Smederevu u noći između 1. i 2. novembra nalazi se u bolnici i u teškom je stanju.

Policija je juče uhapsila Stevana Sekulića (18), inače juniorskog šampiona u kik-boksu, osumnjičenog da je sa još tri mladića pretukao maloletnika, a uhapšeni su i ostali osumnjičeni.

Sumnja se da je do sukoba došlo nakon kraće prepirke, a navodno je korišćena i staklena flaša kojom je povređeni udaren u glavu. Stevan Sekulić i trojica napadača ubrzo su pobegli u nepoznatom pravcu, a otkriven im je identitet zahvaljujući svedocima, kao i snimcima sa okolnih nadzornih kamera.

Ekipa Hitne pomoći prevezla je maloletnika u teškom stanju u bolnicu gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede i zadržan je na bolničkom lečenju i opservaciji.

Kako piše Telegraf, četvorici osumnjičenih preti kazna do 10 godina zatvora.

Osumnjičeni Stevan Sekulić i još trojica mladića zadržani su u policiji do 48 sati, nakon toga biće sprovedeni u Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu, koje vodi istragu.

Nadležni organi prikupljaju izjave svedoka i pregledaju snimke sa nadzornih kamera u blizini mesta događaja kako bi se utvrdila odgovornost učesnika i kvalifikovalo delo za koje će biti podnete prijave.

Autor: A.A.