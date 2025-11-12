OPTUŽEN INSPEKTOR KOJI JE ISTRAŽIVAO UBISTVO PEVAČICE JELENE MARJANOVIĆ: Policajca terete da je prisvojio skupoceni prsten, 4 lap-topa i motor

Optužnica Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu protiv penzionisanog policijskog službenika Todora D. i Davida T. potvrđena je odlukom Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu.

Todoru D. se optužnicom na teret stavlja krivično delo Zloupotreba službenog položaja, a Davidu T. isto krivično delo izvršeno pomaganjem, kao i krivično delo Prikrivanje.

Postoji opravdana sumnja da je Todor D. u periodu od 24. marta 2022. godine do 28. aprila 2022. godine iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist od 3.337.859,22 dinara u čemu mu je pomogao David T.

Todor D. je, kako se sumnja, po prethodnom dogovoru sa Davidom T, suprotno Zakonu o policiji, 20. aprila 2022. godine oko 22 časa telefonskim putem pozvao oštećenu da dođe u službene prostorije PS Čukarica, pa joj je, iako za to nije imao zakonskog osnova, lažno predočio da je protiv nje podneta krivična prijava od strane državljanina Švajcerske koji joj je u prethodnom periodu poklanjao vredne stvari i novac.

Tom prilikom Todor D. je Davida T. lažno predstavio kao policijskog inspektora, pa je koristeći službene prostorije van radnog vremena oštećenoj naložio da vrati poklone – 4 lap topa marke “Apple Mac Book”, u vrednosti od preko 1.3 miliona dinara, 4 mobilna aparata marke “Iphone 13 Pro Max” u vrednosti od preko 644 hiljade dinara, bicikl sa električnim motorom marke “Scott” u vrednosti od preko 610 hiljada dinara, novac u iznosu od 2.500 evra, kao i prsten sa brilijantima, vrednosti 590.000 dinar.

Oštećena je postupila po nalogu Todora D, pa je njemu i Davidu T. 21. aprila u jednom ugostiteljskom objektu im predala zahtevane predmete i novac, na koji način su Todor D. i David T. od nje nezakonito oduzeli iste.

Na taj način Todor D. je postupio suprotno Zakonu o policiji, pribavivši sebi protivpravnu imovinsku korist u vrednosti oduzetih predmeta i novca, od 3.227.859,22 dinara i 2.500 evra.

Takođe, postoji opravdana sumnja da je David T. od 20. aprila do 26. maja 2025. godine, pribavio i proturio stvar za koju je znao da je pribavljena krivičnim delom - pomenuti prsten sa brilijantima, koji je prethodno pribavio od Todora D.

David T. je 26. maja 2025. godine zaključio Ugovor o zalozi zlatnog materijala sa jednom zalagaonicom te je na ime zaloge za prsten primio iznos od 312 evra.

Autor: Iva Besarabić