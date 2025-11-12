EVO ŠTA ĆE SVE BELEŽITI NOVI RADARI: Na spisku i nevezivanje pojasa i upotreba telefona

Potpukovnik Dejan Stević iz Uprave saobraćajne policije izjavio je danas da će novi radari, koji će biti korišćeni na putevima, osim nepropisne brzine, beležiti i nevezivanje sigurnosnog pojasa i nepropisno korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje, a da će vozači i ostali putnici koji krše pravila biti automatski procesuirani.

Stević je rekao da je reč o najmodernijim kamerama koje će biti postavljene na mestima na kojima se prema proceni dešava najčešće krše bezbednosna pravila u saobraćaju.

''Nadamo se da ćemo rasteretiti i naše policajce, da budu na drugim mestima gde je bezbednost potrebnija, a da ovu vrstu prekršaja uklonimo sa naših ulica. Ovi sistemi su se u Republici Srpskoj veoma dobro pokazali, tamo su to crni stubovi, mislim da će takvi biti i kod nas. Vozači neće moći da pretpostave na kom se mestu nalaze kamere", rekao je Stević za Tanjug.

On je kazao da se u Srbiji oko 160.000 ljudi sankcioniše godišnje zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa i više od 46.000 zbog nepropisne upotrebe mobilnog telefona.

''Mi smo i sada, uz pomoć određenih softvera, beležili nepropisnu upotrebu mobilnih telefona od strane vozača, kao i nevezivanje pojasa na prednjim sedištima", dodao je Stević.

Naveo je da se oko 86 odsto vozača i suvozača vezuje na prednjem sedištu, a da se svaka peta osoba vezuje na zadnjem sedištu.

''Nadamo da ćemo ovim novim modernim sistemima odnosno modernim radarima, koji mere i nepropisnu brzinu i upotrebu mobilnog telefon i nekorišćenje pojasa, eliminasati tri najopasnija prekršaja u saobraćaju sa naših ulica vodeći bezbednost u pravom smeru'', rekao je Stević.

"Uvođenjem novih radara smanjiće se broj saobraćajnih nezgoda"BEOGRAD, 12. novembra (Tanjug) - Profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji Milan Vujanić izjavio je danas da će najavljeno uvođenje novih radara za posmatranje saobraćaja koji će se najviše fokusirati na tri prekršaja u vožnji i to vezivanje pojaseva, korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje i prekoračenje brzine pozitivno uticati na smanjenje saobraćajnih nezgoda jer vozači, kako kaže, prave manje prekršaja kada znaju da oni mogu biti evidentirani.

"Analizama dosadašnjih nezgoda utvrđeno je da su ove tri okolnosti gotovo uvek prisutne što znači da, ako nemaju direktan uticaj, onda su doprinele da dođe do nezgode. To je jedan princip koji je poznat u svetu, a to je da ljudi izbegavaju da naprave prekršaj ako je taj prekršaj lako uočljiv i ako je nakon uočenog prekršaja sigurno da će biti sankcionisani", rekao je Vujanić za Tanjug.

Kako je objasnio, te dve čiinjenice odvraćaju ljude od činjenja prekršaja tog tipa koji se lako detektuju, a posle toga i procesuiraju.

"To je u slučaju ova tri prekršaja evidentirano jer kamera snimi prekršaj znači postoji tačno podatak i gde i kad i ko i šta. Prema tome, prekršaj je moguće sankcionisati i onda tim ljudima jednostavno stigne kući dopis prema kome su dužni da plate kaznu jer su konstatovani prekršaji i zabeleženi kao dokazno sredstvo koje nije sporno", objasnio je Vujanić.

Kako je istakao, zbog toga se ljudi klone takvih prekršaja i ono što je činjenica jeste da svuda u svetu kamere dobijaju veliki značaj.

"Svi učesnici u saobraćaju su svesni da su sve vreme pod kontrolom nekog koji kontroliše da li oni čine prekršaje. U tom smislu je to jako dobra mera i imaće velikog uticaja na bezbednost saobraćaja i ne činjenje ovih prekršaja", rekao je Vujanić.

Kako je naglasio, nije suština u tome da se zaustavi vozač nego da prekršaj bude evidentiran i kasnije procesuiran odnosno sankcionisan.

"Kamera je izuzetno jeftino sredstvo koje se veoma brzo isplati, a direktno utiče na smanjenje broja prekršaja i na ponašanje učesnika u saobraćaju", rekao je Vujanić.

On je naveo da se takve kamere uglavnom postavljaju na mestima koja su uočena kao opasna odnosno na mestima gde je primećeno da ljudi čine prekršaje u toku vožnje.

Kako je naveo, kontrola se vrši i na saobraćajnicama sa velikim protokom jer je tu verovatnoća otkrivanja prekršaja daleko veća nego na saobraćajnicama gde imamo malo vozila i malo učesnika u saobraćaju.

"Sve razvijene zemlje koje su uvele takvu vrstu kontrole saobraćaja se nalaze u vrhu zemalja koje su bezbedne. Međutim, kamere su samo jedan segment na koji način se pokazuje da se vodi briga o saobraćaju i da se nadgleda saobraćaj", rekao je Vujanić.

On je naveo da je suština u tome da učesnici u saobraćaju znaju da je sve vreme saobraćaj kontrolisan od strane stručnjaka i da će svaka postupanja koja nisu u skladu sa dogovorenim biti sankcionisana odnosno da će im biti skrenuta pažnja.

"Ono što očekujem jeste da u budućnosti vozila budu podešena tako da sprečavaju kršenje propisa odnosno nebezbedno ponašanje. Već sada imamo situaciju da vozilo neće da pređe iz trake ukoliko ne uključimo pokazivač pravca, da vozilo reaguje na pešaka koji je ispred na kolovozu. Uvodi se sve veća automatizacija do te mere da imamo vozila bez vozača koja poštuju sve propise. Očekujem sve veće poštovanje propisa kao posledicu konstrukcije odnosno proizvodnje vozila", naveo je Vujanić.

On je ocenio da je u tom smislu napravljen veliki napredak i da se ide se ka tome da se što više spreči nepropisno ponašanje.

Autor: Iva Besarabić