'KIK-BOKSER G UDARIO FLAŠOM U OKO, OSLEPEO JE' Sestra žrtve iz Grocke otkrila: Uznemirio se dodatno kada je video da je i njegov brat uhapšen zbog tuče (VIDEO)

Lazar Ranković (22) iz Grocke kod Beograda, umalo je ostao bez oka u tuči koja se dogodila pre tri godine u jednom klubu u Smederevu, kada ga je nakon svađe pivskom flašom pogodio kik-bokser Jovan Sekulić (19), inače rođeni brat Stevana Sekulića, šampiona u kik-boksu koji je pre nekoliko dana hapšen, takođe zbog tuče u smederevskom noćnom klubu!

Osnovni sud u Smederevu osudio je Jovana Sekuluća na 120 sati društveno-korisnog rada zbog tuče koja se dogodila u noći između 27. i 28. avgusta 2022. Prema optužnici Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, oštećeni je zadobio tešku telesnu povredu levog oka, koja je dovela do gubitka vida.

Sukob oko devojke?

Agoniju i dugogodišnju borbu koju preživljava Ranković, u potresnoj ispovesti za Kurir opisala je njegova sestra Bojana Ranković.

- Lazar je bio sa drugovima na žurci u kafiću. Sto do njih bio je tada maloletni kik-bokser Jovan Sekulić sa svojim društvom. Koliko se sećam, verbalni sukob izbio je oko neke devojke, a kasnije je usledila krvava tuča - kaže sestra povređenog mladića i dodaje da se njen brat i kik-bokser nisu poznavali.

Kako dodaje sagovornica, kamere iz kluba snimile su uznemirujuć sukob mladića.

- Na snimku se vidi kako Lazar u jednom trenutku pokušava da smiri situaciju, ali flaša je poletela ka njemu i pogodila ga pravo u glavu. Od siline udarca, Lazar je spustio glavu i uhvatio se za levo oko. Videlo se da krvari... Moj brat je bio ceo krvav - majica, patike, sve - opisuje Bojana.

Slep na jedno oko

Prisećajući se tih dana, sestra momka koji je ostao slep na levo oko, kaže da i posle tri godine od nemilog događa oseća gorčinu.

- Nakon tuče, kik-bokser je pobegao iz kafića i nije pružio pomoć mom bratu. On je prvo bio hospitalizovan u smederevskoj bolnici, a zatim transportovan u Klinički centar u Beogradu, gde je proveo 24 dana - navodi ona i dodaje da je Lazar bio u životnoj opasnosti.

Dva susreta Okrivljeni ga vređao U presudi Višeg suda u Smederevu u koju je Kurir imao uvid, stoji da je Lazar Ranković tokom suđenja naveo da je nakon tuče u kojoj je izgubio vid, dva puta sreo Jovana Sekulića, koji se nedolično ponašao prema njemu, kao i da mu se smejao i uputio mu uvrede. Dok je za njegovog prijatelja, kome se takođe sudilo zbog tuče, naveo da ga je sreo u sudu, da mu je pružio ruku i pitao ga kako je. - S druge strane, roditelji Jovana Sekulića posetili su povređenog momka i ponudili pom

- Nisu uspeli da mu spasu vid, čak ni jedan odsto, ali je lekar iz Belgije makar uspeo da mu sačuva oko, koje i dalje izgleda kao povređeno, ali je makar tu. Desno oko mu je sada jako preopterećeno, zbog čega je dobio očni pritisak. Bojimo se za njegovo zdravlje - opisuje težinu povrede naša sagovornica.

Bojana Ranković kaže da se Jovanu Sekuliću sudilo za krivično delo nanošenje teških telesnih povreda, ali i da njen brat nije njegova jedina žrtva.

- Jovan Sekulić je godinu dana pre mog brata pretukao još jednog mladića. I za to mu se sudilo i taj postupak je bio spojen sa postupakom u kom je oštećen moj brat.

Slično delo Nasilničko ponašanje Rođeni brat Jovana Sekulića, Stevan Sekulić (18), takođe sportista i juniorski šampion u kik-boksu, našao se u žiži javnosti kada je uhapšen 10. novembra zbog tuče koja se desila ispred jednog noćnog kluba u Smederevu. U tuči je pored Stevana tada privedeno još troje osumnjičenih, ali su oni nakon saslušanja svi pušteni da se brane sa slobode. - U sukobu, koji se desio u noći između 1. i 2. novembra ispred kluba, teško je povređen maloletnik. U tuči je učestvovalo više osoba, a krivične prijave podnete su protiv četvorice, među kojima je i Stevan Sekulić. Njemu se konkretno na teret stavlja krivično delo nasilničko ponašanje - podseća naš izvor i dodaje da je Sekulić nakon saslušanja u tužilaštvu pušten da se u daljem toku postupka brani sa slobode.

Osuđen na 120 sati društveno-korisnog rada

- Kada je izbila nesrećna tuća, kik-bokser je bio maloletan, a prošle godine je kao punoletnik sa svojim prijateljem osuđen na 120 sati društveno-korisnog rada, koje je morao da odradi u naredna tri meseca - navodi naša sagovornica i dodaje da je sud izrekao i posebnu obavezu da se njih dvojica bez naknade, uključe u neku humanitarnu organizaciju.

- Smatrali smo da će kazna biti veća i borili smo se za to, ali očigledno nedovoljno. Tokom suđenja Lazar je čak i doživeo neprijatnost od oca kik-boksera koji mu se pre početka suđenja u sudnici pred svima uneo u lice. Pitao ga je: "Šta hoćeš ti od mog sina?!" - zaključuje ona i napominje da se njen brat jako uznemirio kada je video vesti o hapšenju Jovanovog brata.

Medalje Braća nizala uspehe Jovan Sekulić je, prema statistici koja je dostupna na internetu, četvorostruki je svetski šampion u kik-boks u svojim kategorijama. U dosadašnjoj karijeri ima čak 25 pobeda i dva poraza. Takođe, doneo je i nekoliko zlatnih medalja sa internacionalnih šampionata. Njegov brat Stevan je takođe juniorski šampion koji je učestvovao na 12 prestižnih takmičenja i ima 22 pobede i šest poraza.

- Opet je proživeo traumu, veoma mu je teško i spremni smo da pomognemo porodici mloletnika koji je sada povređen. Nadamo se da će biti dobro - tvrdi Bojana.

Autor: A.A.