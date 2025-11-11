Od svetskog zlata do hapšenja: Ovo je mladi kik-bokser osumnjičen za napad na maloletnika staklenom flašom

Juniorski šampion u kik-boksu Stevan Sekulić (18) iz Smedereva, koji je uhapšen zajedno sa još trojicom mladića zbog tuče ispred jednog noćnog kluba u tom gradu, ostvario je zapažene rezultate u sportu kojim se bavi, osvajajući medalje na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Prema dostupnim sportskim podacima, Sekulić je u junu ove godine osvojio zlatnu medalju na Svetskom juniorskom kupu u kik-boksu održanom u Budimpešti. Tokom svoje karijere nastupao je na više od deset velikih takmičenja, a do sada je zabeležio 22 pobede i šest poraza.

Takmičio se u više težinskih kategorija: u kategoriji do 81 kilograma osvojio je bronzanu medalju na Evropskom šampionatu, zlato na Svetskom kupu i dva zlata na Evropskim kupovima. U kategoriji do 75 kilograma takođe je ostvario vrhunske rezultate, osvojivši po jedno zlato na svetskom i evropskom takmičenju.

Podsetimo, tuča se dogodila ispred jednog poznatog kluba u Smederevu u noći između 1. i 2. novembra, a sumnja se da su Stevan Sekulić i još tri mladića brutalno pretukli maloletnika.

Tinejdžer je u teškom stanju prevezen kolima Hitne pomoći u bolnicu gde su mu lekari konstatovali teške telesne povrede.

Tuča se dogodila nakon kraće prepirke, a navodno je korišćena i staklena flaša kojom je povređeni udaren u glavu. Stevan Sekulić i trojica napadača ubrzo su pobegli u nepoznatom pravcu, a otkriven im je identitet zahvaljujući svedocima, kao i snimcima sa okolnih nadzornih kamera.

Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu vodi istragu kako bi se utvrdilo pod kojim okolnostima je došlo do sukoba koji je prerastao u fizički obračun.

Kako Telegraf rs saznaje, četvorici osumnjičenih preti kazna do 10 godina zatvora.

Osumnjičeni Stevan Sekulić i još trojica mladića zadržani su u policiji do 48 sati, nakon toga biće sprovedeni u Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu.

Autor: A.A.