Posle ukidanja odluke Apelacije: Viši sud ponovo potvrdio optužnicu protiv M.S. i drugih

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije u sednici veća održanoj dana 17.11.2025. godine, doneo je rešenje kojim je potvrđena optužnica Višeg javnog tužilaštva u Beogradu – Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije od 04.03.2025. godine, koja je podignuta protiv okrivljenog M.S. i dr., zbog krivičnog dela nesavestan rad u službi iz člana 361 stav 2 u vezi stava 1 KZ i dr.

Pomenuta optužnica Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije prvobitno je potvrđena rešenjem Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije od 17.04.2025. godine.

Međutim, rešenjem Apelacionog suda u Beogradu od 08.07.2025. godine, uvažavanjem žalbi branilaca okrivljenih, ukinuto je napred navedeno rešenje Višeg suda u Beogradu o potvrđivanju optužnice i predmet je vraćen na ponovno odlučivanje. U obrazloženju rešenja Apelacionog suda u Beogradu, navodi se da je prvostepeni sud propustio da obrazloži svoj stav o tome da li je optužnica podneta od strane ovlašćenog tužioca ili ne, u konkretnom slučaju – Javnog tužilaštva za organizovani kriminal ili Višeg javnog tužilaštva, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije.

U ponovnom postupku, ispitujući osnovanost ove optužnice, Viši sud u Beogradu, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije je u obrazloženju rešenja o potvrđivanju optužnice od 17.11.2025. godine, zauzeo stanovište da je u trenutku podnošenja optužnice, za vođenje predmetnog krivičnog postupka bilo nadležno Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu, i u prilog tome dao jasne i detaljne razloge.

Autor: D.Bošković