MARIJU (12) IZ SRBIJE UPUCALI NAOČIGLED MAJKE! Novi detalji haosa u Bohumu, žena opisala scene užasa: 'Rekla mi je da ne može više, a onda sam videla noževe'

Kada je majka otvorila vrata i policajci ušli u stan, devojčica je zgrabila dva noža i prišla policajcima. Da bi zaustavili dete, upotrebljen je elektrošoker i istovremeno je pucano iz službenog oružja. Ovo se dogodilo pred Marijinom majkom

Devojčica Marija (12) — koja ima i srpsko i nemačko državljanstvo — ranjena je od strane policije nakon što je navodno pokušala da ih napadne sa dva noža, usled reagovanja službenika na prijavu njenog nestanka.

Kako se navodi, gluva devojčica je upucana naočigled majke, koja je takođe gluva.

Marija, koja živi u grupnom domu nakon što je njenoj majci prethodno oduzeto starateljstvo, nestala je tokom vikenda. Ipak, devojčica je danas bila u stanu svoje majke.

- Pobegla je. Rekla mi je: 'Ne mogu više da izdržim' - rekla je Marijina majka.

Navodno je prethodno bilo svađa u školi. Verovatno iz straha, ali i iz brige za majku, došla joj je na vrata stana.

Rekonstrukcija nemilog događaja

Šta se tačno dogodilo u stanu još uvek nije jasno. Istraga je u toku.

Prema trenutnim informacijama, policija Bohuma je dobila informaciju da se nestalo dete nalazi u stanu. Pošto su devojčici bili potrebni vitalni lekovi, otišli ​​su direktno na adresu, rekao je portparol policije Matijas Verk.



Marija (12) teško povređena od strane policije – prethodno je pozvala majku

Marijina majka je i dalje potresena nakon incidenta. Ne zna zašto je Marija izvukla noževe. Sumnja da je Marija samo želela da joj pomogne. Dvanaestogodišnjakinja ju je tri puta pozvala pre nego što su pucnji ispaljeni. Ubrzo nakon pucnjave, policija je izvela ženu napolje.

Prema njihovoj sopstvenoj izjavi, policajci su odmah pružili prvu pomoć dok nisu stigli bolničari na lice mesta. Marijina majka je već bila izvedena napolje. Devojčica je odvedena u obližnju bolnicu i nalazi se na intenzivnoj nezi. Jedinica za ubistva esenske policije, pod rukovodstvom kancelarije javnog tužioca Bohuma, preuzela je istragu.

Autor: D.Bošković