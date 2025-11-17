Krvniku iz Babušnice određen pritvor: Brutalno ubio komšije zbog stoke

Srđanu M. (49) iz sela Zavidince kod Babušnice određen je pritvor do 30 dana na predlog Višeg javnog tužilaštva u Pirotu. On se sumnjiči da je 14. novembra ubio dve i ranio još dve osobe.

Osumnjičeni je prethodno saslušan u tužilaštvu, a kako smo već pisali, priznao je izvršenje zločina.

Kako saznajemo, on je rekao da je bio pod dejstvom alkohola i da je Miroljuba L. ubio zbog sukoba koji imaju duže vreme zbog ovaca u posedu ubice koje je navodno pobijena porodica terala sa livade, a na kojoj su one redovno pasle.

On je osumnjičen za krivična dela teško ubistvo i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Podsetimo, Srđan M. se tereti da je 14. novembra u selu Zavidince ubio komšije Miroljuba L. (69) i njegovog sina Miroslava L. (41), dok je ranio drugog sina Milovana L. (44), a supruzi i majci Stani L. (69) naneo povrede tupim predmetom po glavi.

Policijski službenici su pronašli pištolј kojim je, kako se sumnja, izvršeno krivično delo.

