EVO KOLIKA MU ZATVORSKA KAZNA PRETI: Određen pritvor osumnjičenom za dvostruko UBISTVO kod Babušnice

Srđanu M. (49) određen je pritvor nakon što je u Višem javnom tužilaštvu u Pirotu priznao da je ubio ubio komšije Miroljuba L. (69) i njegovog sina Miroslava (41), i ranio drugog sina Milovana (44) i ženu Stanu (69).

Njemu je pritvor određen zbog mogućnosti da će sakriti dokaze, ponoviti delo, kao i da će ometati postupak policije i uticati na svedoke.

Zbog dvostrukog ubistva preti mu kazna zatvora više od deset godina.

Podsetimo, otac M.L. (69) i njegov sin M.L. (41) ubijeni su u porodičnoj kuću u selu Zavidince.

Ovo je ubijeni Miroljub kojeg je Srđan upucao u dvorištu porodične kuće.

U Višem javnom tužilaštvu u Pirotu je saslušan i priznao da je pištoljem ubio dva člana porodice Lepojević, a ranio trećeg.

Krvavi pir prijavila je Stana, žena i majka žrtava i navela da je smrtonosne povrede naneo Srđan M.

Autor: Iva Besarabić