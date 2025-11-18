Oteli vozača sa sve kombijem sa državnim parama: Otkriveni novi detalji filmske pljačke dva miliona evra

Filmska pljačka 2 miliona evra u Raškoj uzbunila je javnost, a potraga za počiniocem i bogatim plenom traje od sinoć kada su radnici blindiranog kombija za transport novca prijavili policiji da im je vozilo oteto.

Dosadašnja istraga pokazala je da je pljačkaš pobegao ka Kosovu i Metohiji, kao i da ih je kod prodavnice u selu Kućane kod Raške presreo džip iz kog je izašao pljačkaš.

- Blindirani kombi u kom su bili vozač i suvozač zaustavio se kod prodavnice i suvozač je otišao da pazari. Ubrzo nakon toga iza parkiranog kombija se zaustavio i jedan džip. Pljačkaš je istrčao iz tog vozila, ušao u kombi, uperio pištolj u vozača i zahtevao od njega da krene - kaže izvor Kurira i dodaje da prodavnica ispred koje je otet kombi ima video-nadzor.

- Objekat je pod kamerama, inspektori su uzeli i pregledali snimke, međutim, postoji jedan problem. Prodavnica ima tendu koja praktično "zatvara" objekat, pa kamere nisu mogle da uhvate ono šta se dešava napolju, jer snima samo deo ispod tende - dodaje sagovornik.

Pretpostavlja se da je reč o dobro isplaniranoj pljački, a prema najnovijim saznanjima, radnica i vlasnica prodavnice ispred koje se odvijala drama, za ovo su saznale tek kada su inspektori došli u radnju i pitali da li imaju snimke sa video-nadzora.

- Očigledno je da je taj neko sve dobro isplanirao, radnica iznutra ništa nije mogla da vidi, i da se nešto desilo ispred ne bi mogla da primeti. Tek kada su došli inspektori, saznala je za otmicu kombija. Inspektori su zatražili snimke sa video-nadzora, ali kamera ne pokriva taj deo gde je stajao kombi - dodao je izvor i objašnjava da je ovo mesto možda namerno odabrano, kako kamera ne bi mogla da snimi napadača.

Podsećamo, otmica kombija s novcem se dogodila u selu Kućani kod Raške, kada je maskirani napadač navodno ušao u kombi za transport novca i naterao vozača da krene ka Novom Pazaru. Inače, dvojica muškaraca prevozila su novac od Kragujevca do Novog Pazara.

Policiju je najpre obavestio radnik koji je ušao u prodavnicu, a koji je nakon kupovine i izlaska napolje, shvatio da nema vozila ni kolege.

- Odmah je pozvao policiju i prijavio šta se dogodilo. Nekih 35 minuta kasnije policiju je pozvao i drugi muškarac, vozač kombija, koji je ispričao da je bio otet sa sve kombijem. On je rekao da mu je u Kućanima upao razbojnik u vozilo, da mu je preteći prištoljem naredio da vozi ka Novom Pazaru, te da ga je naterao da skrenu s glavnog puta u mestu Batnjik. Na zabačenom delu mu je naredio da izađe iz kombija, što je on i učinio, navodno plašeći se za svoj život - navodi sagovornik i dodaje da je u ataru sela Batnjik potom pronađen zapaljen kombi.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Kraljevu, a potraga za razbojnikom i dalje traje. Prema nezvaničnim informacijama, kombi je krenuo putem koji vodi ka Kosovu i Metohiji, gde su pljačkaši izbacili vozača, a ubrzo potom su i zapalili vozilo, te se sumnja da su nastavili dalje u tom pravcu.

Autor: D.Bošković