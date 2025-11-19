AKTUELNO

KOMBI SPALJEN NAKON FILMSKE OTMICE! Potraga za pljačkašima i plenom od 235 miliona dinara traje i daje: Pogledajte snimak sa terena (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljen materijal ||

Filmska pljačka dva milion miliona evra u Raškoj uzbunila je javnost, a potraga za počiniocem i bogatim plenom i dalje traje.

U ponedeljak uveče, kombi preduzeća za transport novca u kojem se nalazilo 235 miliona dinara našao se na meti naoružanih razbojnika.

Foto: Ustupljen materijal

Prvi rezultati istrage ukazuju da se kombi kretao na relaciji Kragujevac - Novi Pazar i da je u jednom trenutku dvočlana posada zaustavila kombi ispred jedne prodavnice na putu Raška - Novi Pazar.

Jedan pripadnik obezbeđenja, izašao je iz kombija i ušao u prodavnicu.

U tom trenutku, prema dosadašnjoj istrazi, naoružani razbojnik prišao je kombiju i naredio drugom članu obezbeđenja da startuje vozilo. 35 minuta kasnije, prema dosadašnjoj istrazi, razbojnik je izbacio člana obezbeđenja iz kombija i oteo mu pištolj.

Video: Ustupljen materijal

