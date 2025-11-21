SUDIJE BLOKADERI OSLOBODILI RODITELJE DEČAKA UBICE: Ideološki obojena grupa sudija direktno utiče na jedan od najpotresnijih slučajeva

Presuda u slučaju roditelja dečaka ubice, koji je od prvog dana predstavljao jedan od najosetljivijih i najpraćenijih predmeta u Srbiji, dobio je neočekidan obrt nakon što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo osuđujući deo prvostepene presude i vratio predmet na ponovno suđenje. Ova odluka došla je u ekspresnom roku i za državu u posebno osetljivom momentu.

Prema obrazloženju Apelacionog suda, ukidanje presude zasnovano je na „bitnim povredama odredaba krivičnog postupka“, uz nalaz da su određene činjenice ostale neutvrđene i da postupak mora biti ponovljen. Iako pravna formulacija deluje tehnički, politički i društveni momenat u kom je doneta navodi nas na potpuno drugi zaključak, odnosno da je ovo još jedan udarac na državu od strane odmetnutog pravosuđa.

Naime, od troje sudija, Dragoljub Albijanić i Ksenija Ogrizović, koji su javno potpisali podršku blokaderskom pokretu, sada su uvažili žalbu i ukinuli presudu roditeljima dečaka ubice, vraćajući postupak na ponovno suđenje.

Ta činjenica da jedan od najosetljivijih slučajeva u poslednjih dvadeset godina, koji je duboko potresao Srbiju, bude preokrenut od strane sudija koje su u javnom političkom angažmanu podržale protestni pokret, predstavlja presedan.

S obzirom na to da se ovaj predmet već dve godine nalazi pod lupom javnosti, kako zbog tragičnih posledica, tako i zbog širih bezbednosnih, institucionalnih i društvenih implikacija, ovaj potez Apelacionog suda za mnoge predstavlja udar na državu i institucionalnu stabilnost. Radi se o slučaju koji je postao simbol pitanja odgovornosti, javne bezbednosti i dejstva pravosudnog sistema, i upravo zato izaziva pažnju činjenica da je osuđujući deo presude srušen od strane sudija koje su se javno politički profilisale.

Odluka Apelacionog suda je nije samo poražavajuća za porodice žrtava i čitavu javnost u Srbiji, nego i fakt kojim jedna ideološki obojena grupa sudija, bliska blokaderskom pokretu, ima priliku da direktno utiče na jedan od najpotresnijih slučajeva.

Autor: Pink.rs