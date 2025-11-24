PRIJAVILI NESTANAK MUŠKARCA IZ POŽAREVCA, a onda je u KUĆI ZATEČEN LEŠ: Novi šok detalji svirepog zločina

Muškarac (46) koji je pre desetak dana ubijen u Požarevcubio je prijavljen kao nestao, a tokom potrage za njim policija je u njegovoj kući zatekla pravi horor - telo smrskane glave bilo je u spavaćoj sobi!

Klupko zločina je tada počelo da se odmotava, a sumnja je ubrzo pala na žrtvinog cimera Ž. N. (35), inače iz Velikog Gradišta.

- Da je Ž.N. umešan u svirepi zločin otkriveno je zahvaljujući brojnim tragovima koje su istražitelji pronašli u kući strave. Kuća je bila umazana krvlju, utvrđeno je da je muškarac ubijen nekoliko dana ranije udarcima sekirom u glavu... Pronađeni su i brojni DNK tragovi koji su poslati na analizu - kaže naš izvor i dodaje da je policija najpre došla do očevica zločna, osumnjičenog G. S. (41).

- Sumnja se da je on prisustvovao nemilom događaju, ali ga nije prijavio policiji, niti je učinio bilo šta da ga spreči, a onda je odlučio da pobegne i ćuti. Na taj način je pokušao da sa dirketnim izvršiocem prikrije zločin - priča izvor i dodaje:

- On je uhapšen pre nekoliko dana i već je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu koje vodi istragu. Na saslušanju se branio ćutanjem, a nakon toga mu je određen jednomesečni pritvor - objašnjava sagovornik Kurira.

U međuvremenu, policija je raspisala potragu za osumnjičenim ubicom Ž. N. koji se od zločina nije vraćao u kuću strave.

- Njemu su, posle potrage koja je trajala nekoliko dana, lisice stavljene u subotu rano ujutru i odmah mu je određen pritvor do 48 sati. On je juče saslušan u tužilaštvu i takođe je odlučio da iskoristi svoje zakonsko pravo i da ne iznosi odbranu. Tužilac je predložio da se i njemu odredi pritvor, što je sud prihvatio - dodaje sagovornik.

O zločinu se u subotu uveče oglasilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu, u saradnji sa Službom za suzbijanje kriminala Uprave kriminalističke policije, efikasnim operativnim radom, rasvetlili su ubistvo četrdesetšestogodišnjeg muškarca i uhapsili G. S. (41) iz ovog grada i Ž. N. (35) iz Velikog Gradišta, zbog sumnje da su izvršili ovo krivično delo u saizvršilaštvu - navodi se u saopštenju, u kom se još i dodaje:

Imali razmirice

- Sumnja se da je Ž. N. neutvrđenog dana, u periodu između 10. i 17. novembra ove godine, zadao više udaraca sekirom u glavu muškarcu, nanevši mu smrtonosne povrede, nakon čega je zajedno sa G.S. koji je prisustvovao izvršenju krivičnog dela, napustio kuću.

Inače, žrtva i osumnjičeni su prethodna dva meseca živela zajedno u kući u kojoj se ubistvo dogodilo.

- Utvrđuje se motiv zločina. Moguće je da su dvojcia cimera imala neke razmirice i nesuglasice koje nisu uspeli da reše na civilizovan način. Čuli smo i da su živeli nekim čudnim životima, što se kaže nisu baš bili uzorni građani. Ipak, ništa ne sme da bude razlog da se čoveku oduzme život i to na tako svirep način - kaže izvor.

Autor: Marija Radić