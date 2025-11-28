SAHRANJEN VOĐA NAVIJAČA PARTIZANA TADIJA PANTIĆ: Inspektori prisustvovali ispraćaju

Tadija Pantić je već neko vreme bio na meti napadača, s obzirom da je od juna izbegao dva puta sigurnu smrt.

Vođa navijača Partizana iz Zemuna Tadija Pantić (23) koji je brutalno ubijen u mafijaškoj likvidaciji pre sedam dana sahranjen je danas na Novobežanijskom groblju.

- Obaveštavamo rodbina i prijatelja da je naš dragi Tadija Pantić tragično preminuo dana 22. novembra 2025. godine. Ispraćaj našeg dragog Tadije biće u petak 28. novembra u crkvi Sv. Tome na Novobežanijskom groblju. Opelo počinje u 11.30 časova - piše na umrlici koju potpisuje porodica Pantić.

Sahrani je prisustvovao veliki broj ljudi, a ispraćaj je bio pod budnim okom inspektora u civilu s obzirom da napadači još uvek nisu pronađeni, ali i na to da je ubijeni mladić važio za bezbedonosno interesantu osobu.

Kiša metaka usred bela dana

Inače, ubistvo se dogodilo 22. novembra oko 11.45 časova u Bulevaru Arsenija Čarnojevića na Novom Beogradu kada su dvojica napadača na skuteru ispalili kišu metaka u vođu navijača koji ih je navodno, pre toga uočio i pokušao da im pobegne. Međutim, vatreni obračun se desio tačno na uglu kladionice i trafike pa Pantić nije uspeo da izbegne hitce. Pao je kao pokošen i ostao da leži u lokvi krvi, dok su napadači pobegli, a pomoću dobre logistike i izabranog mesta zločina odmah su se našli na auto-putu.

- Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je opasna kriminalna grupa dobro organizovala njegovu likvidaciju s obzirom da su egzekutori neko vreme pratili metu, a kada su se stekli uslovi za izvršenje zadatka, izvršili su to hladnokrvno iako su ih snimile brojne nadzorne kamere. Plan bekstva su takođe, dobro odradili s obzirom da su skuter koji su koristi u likvidaciji zapalili na Voždovcu i tako uklonili DNK tragove koji bi mogli dovesti do identifikacije - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Napadači su nakon zapaljenog skutera navodno, seli u vozilo koje ih je prebacilo do štek-stana. Iako je likvidacija Pantića dobro isplanirana, istražitelji su uspeli da prikupe određene tragove koji ih mogu dovesti do egzekutora, a potom i do nalogodavca ovog stravičnog zločina.

Dva puta meta napadača

Tadija Pantić je podsetimo, već dva puta bio na metu napadača od juna ove godine, a tada je sigurno smrt izbegao nakon što su ih na mostu Gazela opkolili napadači na skuterima koji su posle košarkaške utakmice pucali na njih. Tom prilikom Tadija je prošao bez povreda, a trojica njegovih navijača su ranjena nakon hitaca iz pištolja. Drugi napad preživeo je nakon što je 1. oktobra u jednom iznajmljenom stanu u Kosovskoj ulici u centru Beograda bombom se razneo maneken Martin Sipkovski (21). Navodno, istragom je utvrđeno da je eksploziv bio namanjen Tadiji Pantiću.

Vođa navijača Partizana bio je na meti ozloglašenog "vračarskog klana" na čijem čelu je Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara. Motiv ovog ubistva još uvek nije rasvetljen.

Autor: A.A.