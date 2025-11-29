REŠENA MISTERIJA TRI POZIVA! Evo šta se dogodilo sa 'panik tasterom' u 'audiju smrti' u kom je poginula Ana Radović: Dve stvari u trenutku sudara bile su KLJUČNE! (FOTO)

Ana Radović (20) i Aleksandar M. (37) poginuli su u saobraćajnoj nesreći 23. novembra, koja se dogodila na magistralnom putu Čačak-Požega, ali su njihova tela pronađena tri dana kasnije. Prema prvim informacijama iz istrage, "Blic" je pisao da je Ana sa svog mobilnog telefona uputila dva poziva hitnim službama, kao i da je iz "audija" u kojem su se njih dvoje nalazili upućen "panik poziv". Međutim, daljom istragom ustanovljeno je da su sva tri poziva aktivirana automatski, piše "Blic".

Dva poziva sa Aninog mobilnog telefona

Prema saznanjima od izvora "Blica", sa mobilnog telefona Ane Radović upućena su dva hitna poziva, što je bio dodatni apel policiji koja je za njom pokrenula potragu.

Podsetimo, Anina majka prijavila je njen nestanak 24. novembra, nakon čega je policija pokrenula potragu za nesrećnom devojkom.

Međutim, obdukcioni nalaz Ane Radović pokazao je da je ona poginula na licu mesta, što ukazuje na to da su pozivi sa njenog telefona bili automatski upućeni.

Prema dostupnim informacijama, većina pametnih telefona, novije generacije imaju ugrađenu funkciju automatskog SOS (hitnog) poziva. Ova funkcija omogućila je telefoni sami prepoznaju sudar nakon čega se automatski aktivira "Hitan poziv".

Apple telefoni - Funkcija "Detekcija sudara" je dostupna na modelima iPhone 14 i novijim (uključujući sve varijante kao što su Plus, Pro, Pro Max), kao i na novijim modelima Apple Watch uređaja. Apple nudi i Emergency SOS putem satelita u određenim regionima.

Android telefoni, posebno Google Pixel i Samsung, takođe imaju slične funkcije koje se mogu podesiti u podešavanjima za "Hitne slučajeve" ili "Bezbednost". Funkcija se često naziva "Emergency SOS" ili "Detekcija nesreće".

"Panik taster"

Poziv u pomoć, za koji se sumnjalo da je uputila Ana Radović iz automobila, nakon saobraćajne nesreće, bio je, takođe automatski poslat. Automobil kojim je upravljao Aleksandar M., nakon što su u njemu aktivirani vazdušni jastuci, sam je detektovao sudar i automatski je uputio Hitan poziv nadležnim službama.

Muškarac čije je telo pronađeno sa Aninim bio obezbeđenje Nebojše Stojkovića Stojketa.

U četvrtak se o Aleksandru M, koji je poginuo sa Anom Radović, oglasio lider desničarske organizacije Pavle Bihali otkrivši da su bili prijatelji.

Po pravilu imaju dva nezavisna načina rada - jedan je mogućnost od strane vozača.



"Ali ako vozač nije pri svesti, oni automatski prepoznaju veći sudar, po pravilu je to aktivacija vazdušnog jastuka i gubitak brzine", objašnjava Milijević.

U EU je obavezan eCall sistem, koji se aktivira automatski kada:

detektuje sudar

aktivaciju airbaga

iznenadno zaustavljanje velike sile

Ovaj sistem često uključuje:

Automatski poziv (eCall): U novijim vozilima, senzori mogu detektovati ozbiljan sudar (npr. aktiviranje vazdušnih jastuka) i automatski upućuju poziv hitnim službama, šaljući GPS lokaciju vozila.

Ručni poziv: Uvek postoji i panik taster/SOS dugme koje putnici mogu sami pritisnuti da bi direktno kontaktirali hitne službe ili definisane kontakte.

To potvrđuje i profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji, Milan Vujanić, koji kaže da nakon aktivacije "panik tastera", bilo da je ona automatska ili ručna, u centralu stiže tzv. paket informacija, kao i precizne koordinate vozila u kojem je aktivirana ova opcija.

"Nakon alarmiranja i primljenog paketa informacija, iz Centrale bi trebalo da se obaveste sve nadležne službe - policija, Hitna pomoć, vatrogasci, Hitna služba za spašavanje", ističe Vujanić za "Blic".

Mesto nesreće

Saobraćajna nesreća dogodila se 23. novembra na magistralnom putu Čačak-Požega. Kao što smo već pisali, stradala Ana Radović (20) se kobnog dana čula sa bratom u 18.45, nakon čega su je roditelji zvali bezbroj puta ali se nije javlja na telefon koji je bio dostupan još 14 sati, rekao je ranije njen otac Miloš za "Blic".

