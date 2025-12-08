AKTUELNO

OTKRIVEN UZROK NESREĆE ZBOG KOJE JE CELA SRBIJA PLAKALA! Evo šta je uzrok pogibije Ane i Aleksandra (FOTO)

Najnoviji nalazi iz istrage tragične saobraćajne nesreće u kojoj su život izgubili Ana R. (20) i Aleksandar M. (37) donose jasniju sliku o tome šta se kobnog dana dogodilo na magistralnom putu Čačak–Požega.


Nesreća se dogodila 23. novembra, na deonici poznatoj po oštrim lakat-krivinama i čestom klizanju kolovoza nakon padavina. Vozilo „audi SQ“ kojim je upravljao Aleksandar M. sletelo je sa puta pod još uvek neutvrđenim okolnostima, ali prvobitne pretpostavke o letnjim gumama kao uzroku sada su zvanično odbačene.

Veštačenje automobila pokazalo je da su na vozilu bili ispravni zimski pneumatici, sa propisanom dubinom šare. Time je potvrđeno da je postojala zimska oprema.

