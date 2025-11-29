Kod muškarca iz Sefkerina pronađen ARSENAL ORUŽJA: Pušten nakon saslušanja, a sada je izdata NAREDBA O ISTRAZI (FOTO)

Više javno tužilaštvo u Pančevu je dana 29.11.2025. godine donelo naredbu o sprovođenje istrage protiv lica muškog pola Z.M. (rođen 1974. godine) iz Sefkerina zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje oružja.

Osumnjičeni se tereti da je dana 26.11.2025. godine u svojoj kući u Sefkerinu nedozvoljeno držao veću količinu oružja, njihovih delova i municije, i to pet automatskih pušaka, mlokalibarsku pušku, više okvira i municije za puške, čije držanje nije dozvoljeno građanima, kao i pištolj, poluautomatsku pušku, više okvira i municije, za čije držanje nije imao odobrenje nadležnog organa.

Tužilaštvo je saslušalo osumnjičenog i predložilo je Višem sudu u Pančevu da mu odredi pritvor, a sud je odbio predlog za određivanje pritvora i odredio mu je meru zabrane napuštanja stana zato što mu se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela za koje je propisana kazna zatvora u trajanju preko deset godina, a posledica krivičnog dela je dovela do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka.

Tužilaštvo će izjaviti žalbu protiv odluke suda, sa predlogom da se odredi pritvor osumnjičenom.

Autor: S.M.