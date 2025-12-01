AKTUELNO

UŽAS NA PRUZI KOD VRANJA: Mladić se bacio pod voz

U Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju je potvrđeno da se danas popodne petnaestogodošnji mladić iz sela Bresnica bacio pod voz kod mesta Toplac.

Istraga je u toku i naknadno će se oglasiti po završetku istražnih radnji.

U Policiji kažu da je nešto posle 15 sati prijavljen nesrećni slučaj.

Zbog specifičnosti slučaja iz policije nisu u ovom trenutku mogli da iznose detalje, samo je rečeno da su izašli na lice mesta, obavestili tužilaštvo i postupaju po nalogu dežurnog tužioca.

Voz je saobraćao iz pravca Makedonije.

