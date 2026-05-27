AKTUELNO

Hronika

Užas kod Petrovca na Mlavi: Nastradao mladić (21)

Izvor: Informer, Foto: Pink.rs ||

U mestu Veliko Laole kod Petrovca na Mlavi danas popodne se dogodila stravična nesreća u kojoj je nastradao mladić A. V. (21).

Prema nezvaničnim informacijama, on je bio oslonjen na kamion pumpu "mikser" za mešanje betona, a do nesreće je došlo kada je cev "betonjerke" dokačila dalekovod.

Mladić je u ovaj posao ušao sa ocem koji je vlasnik poznate firme u ovom kraju. Meštani pričaju da je bio izuzetno vredan momak i da se nije libio posla.

- Velika tragedija. Momak je bio izuzetan. Igrao je fudbal, dobar sa svima - pričaju poznanici porodice.

U toku je uviđaj koji će utvrditi sve tačne okolnosti ove velike tragedije.

Autor: S.M.

#Mlava

#Petrovac

#Tragedija

#mladić

#udes

POVEZANE VESTI

Hronika

STRAVIČNA NESREĆA KOD PETROVCA NA MLAVI! Muškarac stradao dok je popravljao kamion s bratom, deo vozila ga IZNENADA ZGNJEČIO! Nije mu bilo spasa

Hronika

TRAGEDIJA KOD LJIGA, POGINUO MLADIĆ (21): Automobilom sleteo s Ibarske magistrale u reku!

Region

TRAGEDIJA KOD DARUVARA: Mladić (21) stradao nakon prevrtanja traktora

Hronika

TEŠKA SAOBRAĆAJKA KOD KRUŠEVCA: Sudarili se kombi i dva automobila, više osoba povređeno (FOTO)

Hronika

UHAPŠEN ZBOG PORESKOG KRIMINALA: Utajio preko 8 miliona dinara na svečanostima kod Petrovca na Mlavi!

Hronika

Teška nesreća u mestu Ušće: Poginuo mladić