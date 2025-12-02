AKTUELNO

OGLASIO SE PRIJATELJ ANE VOLŠ! Evo šta je objavio tokom suđenja njenom suprugu Brajanu: BIO KRATAK I JASAN!

Izvor: Telegraf, Foto: Instagram.com ||

U ponedeljak je u Masačusetsu počelo suđenje Brajanu Volšu za ubistvo supruge Beograđanke Ane, koja je nestala 1. januara 2023. godine. Ovaj slučaj izazvao je veliku pažnju javnosti u Americi, ali i Srbiji, nadajući se da će pravda biti zadovoljena. Među njima je i Anin najbolji prijatelj Abdula Almutairi, koji se oglasio prvog dana suđenja.

Brajan Volš je optužen da je Anu ubio i raskomadao njeno telo, a delove onda bacio u različite kontejnere. Tokom prvog dana suđenja, njegov advokat Leri Tipton rekao je da je "Ana umrla iznenada i neobjašnjivo", i da ju je Brajan takvu pronašao u krevetu.

Kako je istakao, Brajan je onda reagovao u panici, plašeći se da će on biti optužen za njenu smrt i strahujući šta će biti sa njihovom sinovima. Na suđenju su ispitani i prvi svedoci, a otkriveno je i ime Aninog prijatelja iz Vašingtona, sa kojim je navodno imala aferu.

Foto: Tanjug AP/greg derr, Društvene mreže/Privatna arhiva

Suđenje je izazvalo veliku pažnju javnosti u SAD i Srbiji, a Anina porodica, prijatelji i poznanici nadaju se da će krivac za Aninu smrt biti kažnjen.

Anin najbolji prijatelj Abdula Almutairi oglasio se na Instagramu prvog dana suđenja.

On je objavio crno-belu sliku sa CNN-a na kojoj se vidi optuženi Brajan Volš i početak suđenja.

"Idemo, pravda za @anawalshe. Nedostaješ mi, moja najbolja prijateljice", napisao je on preko slike.

U opisu objave na Instagramu, Abdula je napisao da se nada da će joj pravosudni sistem doneti pravdu.

Autor: D.Bošković

