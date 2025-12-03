Brajan Volš kom je počelo suđenje zbog sumnje da je 1. januara 2023. u porodičnoj kući u Kohasetu ubio suprugu, Beograđanku Anu Volš, a potom njeno telo raskomadao i bacio u kontejnere za reciklažu, na internetu je uoči jezivog zločina pretraživao poznatog serijskog ubicu, poznatog po tome što je žrtve pakovao u crne najlonske kese.

Inače, kako tvrde istražitelji, upravo u crnim džakovima je navodno Volš delove tela supruge odneo do mesta na kojima ih je bacao.

Policajac države Masačusets Nikolas Gvarino rekao je juče pred sudom da je Brajan Volš na laptopu pretraživao Patrika Kirnija, serijskog ubicu koji je svoje žrtve bacao u kese za smeće. Inače, Kirnije ja prema dostupnim informacijama na internetu, priznao 18 ubistava. Bio je poznat po tome što je žrtve kasapio i sekao a potom njihove ostatke bacao u džakove, baš kao što je i Volš, kako se sumnja, učinio sa suprugom.

Inače, tokom prvog dana suđenja, tužilac je izjavo da je Anine ostatke Volš stavio u crne kese za smeće, a potom ih bacio u kontejnere u blizini kuće svoje majke.

Brajan Volš se ranije izjasnio krivim za nepravilno odlaganje tela svoje supruge, koje nikada nije pronađeno, ali je negirao da je ubio.

Osim serijskog ubice, kako je policajac Gvarino rekao tokom jučerašnjeg suđenja, Volš je uoči ubistva supruge pretraživao i gledao pornografiju.

- Na laptopu je 27. decembra 2022. gledan pornografski video o nevernoj ženi - rekao je policajac i pojasnio da ne može da tvrdi da je sam tražio video baš takve sadržine, ali da analiza pokazuje da je takve porno filmove gledao.

Volšov branilac, Lari Timpton, pokušao je posle ove izjave policajca da porotu ubedi da je "ko god da je te noći koristio uređaj birao video zapise na kojima je glumica koju voli".

Podsetimo, kao jedan od mogućih motiva ubistva Ane Volš pominje se njena ljubavna afera sa kolegom u Vašingtonu, za koju je, kako sumnjaju istažitelji saznao i Brajan Volš.

Takođe, u sudnici pred porotom koja će posle izvođenja dokaza doneti odluku da li je Volš ubio suprugu, prikazane su i internet pretrage od 1. januara 2023. koje su izvršene na ajpedu njihovog šestogodišnjeg sina i odnose se na uništavanje tela i uklanjanje dokaza.

Volš na internetu tražio 'kako da se reši tela' žene Brajan Volš 1. januara 2023. u 4.52 sata na internetu je počeo da pretražuje koji je "najbolji način da se reši tela", zbog čega istražitelji sumnjaju da je neposredno pre toga u kući ubio suprugu Anu. Usledile su sledeće pretrage: 4.54h - "10 načina da se rešite leša" 4.55h - Koliko je potrebno da telo počne da se oseća? 9:33h - Koliko dugo ostaje DNK? 9:35h - Da li se identifikacija može izvršiti na osnovu delimičnih ljudskih ostataka? 9:59h - Kako se rešiti mobilnog telefona? i kako se rešiti računara? 10:29h - Moja žena je nestala, šta da radim?“ 11:28h - blog post pod nazivom „6 načina za rešavanje tela“. 11:50h - Mogu li da koristim izbeljivač da očistim drvene podove od mrlja od krvi? Takođe je, kako se navodi, kliknuo na članak pod naslovom „Želite da se izvučete za ubistvo? Koristite poseban deterdžent.“ Volš je takođe izvršio nekoliko pretraga posle podneva o upotrebi vodonik-peroksida za uklanjanje mrlja od krvi.

Prema rečima policajca koji je izvlačio digitalne pretrage sa računara, Brajan Volš je 1. januara postavio desetine pitanja o čišćenju tragova i odlaganju tela.

Narednog dana pretraživao je:

- Kako se testeriše telo, najbolji alat za rasparčavanje tela, da li možete biti optuženi za ubistvo ukoliko nema tela, osuda za ubistvo ukoliko tela nema, može li se identifikovati telo sa polomljenim zubima, bacanje tela u smeće, kako ukloniti hard disk iz Epl laptopa - pročitane su pretrage od 2. januara od 12.27 sati do 14.01 sati.

Volš je prema dokazima slične pretrage nastavio i 3. januara, dok još nije bio prijavljen nestanak Ane Volš. Na internetu je tada oko 5 sati ujutru čitao članak „Čišćenje krvi bez ostavljanja traga - 5 saveta“.

- U 13:05 istog dana pretraživao je „telo pronađeno na deponiji za smeće“, zatim „da li se telo može razgraditi u plastičnoj kesi“.



Volš je zatim pretražio „može li policija dobiti vašu istoriju pretrage bez vašeg računara“ - rečeno je u sudnici. Istražitelj Gvarino naveo je i da od 4. januara u 8.55 do 7. januara u 15.58 sati nije bilo više pretragana računaru.

- Istražitelji su 9. januara 2023. pretražili sadržaj kontejnera za otpad gde su verovali da je Brajan Volš bacio dokaze u blizini stambenog kompleksa svoje majke nekoliko dana ranije - rekao je narednik policijske uprave Kohaseta Harison Šmit.

Poroti je juče prikazana fotografija kartice o vakcinaciji protiv kovida na ime Ane Volš, koja je pronađena u jednom od kontejnera, zatim fotografija čizama i crnog kaputa.

Branilac Brajana Volša, u ponedeljak je na početku suđenja prvi put izjavio da je Brajan Volš lagao kada je tvrdio da ne zna gde mu je supruga prvih dana posle nestanka, pokušavajući da ubedi članove porote da je našao mrtvu u bračnom krevetu ali da je nije ubio, i da se tada uspaničio.

