Policija prinudno dovodi Kana u sud: Preživeo šest atentata, Džoni sa Vračara i Zvicer planirali likvidaciju!

Budvanin Marko Ljubiša Kan, navodno blizak škaljarskom klanu, biće prinudno doveden na ročište u Podgorici 16. januara, nakon što se nije pojavio na zakazanom svedočenju protiv kriminalne grupe koja je, prema optužnici, planirala njegovo ubistvo.

Viši sud u Podgorici izdao je naredbu policiji da prinudno dovede Marka Ljubišu Kana na sledeće ročište, zakazano za 16. januar, kako bi svedočio u postupku protiv kriminalne grupe koja je, prema tvrdnjama Specijalnog državnog tužilaštva, pokušala da ga ubije.

Na čelu organizacije, prema optužnici, nalazili su se odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer i vođa vračarskog klana Nikola Vušović, poznat kao Džoni sa Vračara. Uz njih, optužnicom su obuhvaćeni Mario Milošević, Radovan Mujović, Ivan Biletić, Aleksandar Ćetković, Davor Kordić, Damir Mandić i Branko Simić.

Kan, koji je više puta bio meta napada, nije se pojavio na današnjem ročištu iako mu je uredno uručen poziv. Prema optužnici, sredinom 2020. godine u Crnoj Gori i Srbiji organizovana je kriminalna grupa sa ciljem da ga likvidira. Kao direktni izvršilac navodno je bio angažovan Lazar Ilić, a kao pomagač Strahinja Savić. Njih dvojica su uhapšeni u Budvi u januaru 2021, kada je policija sprečila pokušaj ubistva.

Iliću se sudi i u Beogradu, kao direktnom izvršiocu ubistva Aleksandra Šarca u Tržnom centru „Ušće“ 2020. godine. Nakon tog zločina, prema optužnici, prebačen je u Crnu Goru gde mu je dodeljen novi zadatak – likvidacija Kana.

Zvicer i Vušović, prema navodima tužilaštva, planirali su čak i ubistvo Savića u pritvoru u Bijelom Polju, jer su dobili informacije da je progovorio pred policijom. Plan im je bio da ga otruju cijanidom u pečenju koje mu je sestra donela, ali pokušaj nije uspeo.

Jedan od ključnih dokaza protiv njih je presretnuta Skaj komunikacija, u kojoj su članovi grupe otvoreno govorili o planovima za likvidaciju Kana.

Sam Kan je pred tužilaštvom izjavio da napadače niti organizatore ne poznaje i da mu nije jasno zbog čega je bio meta. Tokom godina preživeo je šest atentata – poslednji 7. avgusta ove godine u Pržnu, kada je na njega pucao državljanin Severne Makedonije. Metak ga je tada okrznuo po glavi, a pokušaj likvidacije snimile su kamere hotela.

Na snimku se vidi kako napadač prilazi Kanu s leđa dok je ležao na ležaljci i iz neposredne blizine puca u njega. Nastala je panika među gostima, a Kan je prebačen u bolnicu u Risnu gde su mu konstatovane lakše povrede.

Suđenje protiv organizovane kriminalne grupe se nastavlja.

Autor: Dalibor Stankov