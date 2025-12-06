AKTUELNO

Hronika

POGLEDAJTE KAKO SU UHAPŠENI ŠKALJARCI U BEOGRADU: Visokopozicionirani pripadnici klana pali u akciji MUP, UKP i SBPOK (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Printscreen YouTube/MUP Srbije ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, SBPOK, uhapsili su večeras u Beogradu I. T. (33) i V. U. (38), visokopozicionirane pripadnike škaljarskog klana, za kojima su raspisane Interpolove međunarodne poternice za ubistva, kao i krivična dela u vezi sa oružjem i organizovanim kriminalom.

Policija nastavlja dalji rad.

Podsetimo, ranije tokom večeri u prodavnici na Dorćolu u Ulici cara Dušana policija je izvršila hapšenje.

Foto: Printscreen YouTube/MUP SRBIJE

Lisice na ruke stavljene su muškarcu. Razlog hapšenja nije krađa u radnji, već je osumnjičeni bio praćen, a onda i uhapšen.

Da je reč o "krupnoj zverki", svedočio je broj pripadnika UKP koji je učestvovao u akciji.

Naime, u prodavnicu su uletela osmorica policajaca i izvela muškarca napolje, pretresla ga i stavila lisice.

ALIBEG BIO META NAPADA U RESTORANU NA NOVOM BEOGRADU?! Bivši vođa navijača Partizana preživeo 10 atentata, poslednje hapšenje 'Vračaraca' bilo zbog nj

Ispred radnje su čekala pet vozila UKP-a.

PUCNJAVA U BEOGRADU: Muškarac teško ranjen u poznatom restoranu, policija blokirala kraj (FOTO+VIDEO)

Autor: M.R.

