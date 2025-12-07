PORODICA UGAŠENA U KRVAVOM PIRU: Kuću u Čačku u kojoj je sin ubio oca i majku, pa sebe prati ZLA KOB! Na istom mestu...

Čačak je juče potresla je nezapamćena porodična tragedija nakon što su u porodičnoj kući pronađena beživotna tela tri člana iste porodice - roditelja i njihovog sina.

Prema preliminarnim nalazima istrage, sumnja se da je reč o dvostrukom ubistvu i samoubistvu.

Detalji pronalaska i identitet žrtava

Tragedija je otkrivena kada su rođaci prijavili policiji da se ukućani ne javljaju na telefon već nekoliko dana. Policijske ekipe, zajedno sa forenzičarima, ubrzo su stigle na lice mesta.

Ukućani su identifikovani kao N.Č. (79) i M.Č. (72), te njihov sin, V.Č. (47). Tela su pronađena u unutrašnjosti porodične kuće. Prema nezvaničnim informacijama bliskim istrazi, tela starijih supružnika pronađena su u jednoj prostoriji, dok je telo sina V.Č. pronađeno u drugoj.

Sumnja se da se ceo tragični čin dogodio nekoliko dana pre pronalaska, na šta ukazuju zatečeno stanje u kući i rezultati prvog lekarskog pregleda.

Istraga ukazuje na krvavi scenario

Istražni organi, predvođeni Višim javnim tužilaštvom u Čačku, odmah su započeli uviđaj. Fokus istrage usmeren je na utvrđivanje tačnog scenarija i motiva koji su doveli do ove stravične porodične drame.

Sumnja se da je V.Č. najpre usmrtio svoje roditelje, koristeći najverovatnije nož. Tela roditelja, N.Č. i M.Č., pronađena su sa višestrukim teškim povredama, koje su najverovatnije uzrok smrti.

Nakon ubistva roditelja, sumnja se da je V.Č. izvršio samoubistvo. Njegovo telo je pronađeno sa povredama koje ukazuju na samoranjavanje (posekotine po rukama i grudnom košu), a veruje se da je iskrvario na licu mesta.

Oružje za koje se sumnja da je korišćeno pronađeno je u blizini tela V.Č.

Naređena je obdukcija tela sve tri žrtve, čiji će rezultati biti ključni za precizno utvrđivanje uzroka i vremena smrti.

Šok i neverica u komšiluku

Komšije i poznanici porodice izrazili su ogroman šok i žaljenje zbog tragedije. Porodica Č. opisana je kao povučena, mirna i radna, bez prethodnih incidenata ili prijava za nasilje.

"Bili su dobri ljudi. Nismo mogli da naslutimo ništa ovakvo," izjavila je jedna komšinica.

"V.Č. je bio miran, ali se pričalo da se u poslednje vreme borio sa određenim zdravstvenim problemima, mentalnim zdravstvenim problemima, ali nikada nije bilo naznaka da bi moglo da dođe do ovakvog užasa", dodala je komšinica.

Policija i tužilaštvo nastavljaju intenzivan rad na rasvetljavanju svih okolnosti koje su dovele do ovog nezapamćenog zločina, dok je čitav Čačak u tišini i šoku.

Kuća strave

Trostruka tragedija u Čačku, gde se, kako se sumnja, sin nožem usmrtio roditelje, a potom i sebi presudio, ponovo je bacila senku strave na kuću u kojoj se zločin dogodio.

Komšije iz čačanskog naselja Pridvorica, vidno šokirane, pričaju da ova kuća, u kojoj je pronađena mrtva porodica, izgleda kao da je ukleta, jer se u njoj i ranije događala tragedija.

Prema rečima komšija, kuća u neposrednoj blizini fabrike "Sloboda" ima tragičnu prošlost:

Oštećenja 1999. Tokom NATO bombardovanja 1999. godine, kuća je pretrpela ozbiljna oštećenja od projektila. Iako nije srušena, morala je biti renovirana.

Prethodna tragedija. Pre nego što se ova nesrećna porodica doselila pre pet, šest godina, u kući se dogodilo samoubistvo – prethodni vlasnik se u njoj obesio.

"S tom kućom izgleda da nešto nije u redu! Samo neke nesreće se ređaju," pričaju potresene komšije, dodajući da su se frapirali kada su čuli za jeziv prizor tri beživotna tela.

Nova porodična tragedija, koja se dogodila juče rano ujutru, predstavlja najnoviji i najstravičniji događaj koji je zadesio objekat koji meštani sada nazivaju "kućom strave".

Autor: S.M.