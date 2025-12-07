IZREŠETANI ALIBEGOV DRUG U ŽIVOTNOJ OPASNOSTI! Sedeo sa nekadašnjim vođom navijača u poznatom restoranu kada je napadač sasuo osam metaka u njega: IMAO JE LUDU SREĆU DA PREŽIVI!

Nenad Alajbegović je u ovom slučaju direktni očevidac pokušaja ubistva i osoba koja bi mogla biti ključni svedok, pa ga navodno iz tog razloga traži policija.

Navijač Partizana N. K. (30) ranjen je sinoć sa osam hitaca u pucnjavi, dok je sedeo u poznatom novobeogradskom restoranu sa bivšim vođom partizanovih navijača Nenadom Alajbegovićem (44) zvani Alibeg, a evo u kakvom stanju je povređeni muškarac.

Kiša metaka

- N. K. povređen je sinoć sa osam hitaca iz vatrenog oružja, a lekari su ga zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja odmah operisali, tačnije operisao ga je tim lekara, među kojima su bili hirurg i vaskularni hirurg, jer povrede koje je zadobio od vatrenog oružja su opasne po život. Jedan metak pogodio femoralnu arteriju, koja se razletela, imao je ludu sreću da preživi. Sinoć je odmah operisan, urađen kraft. Trenutno je u šok sobi i životno je ugrožen - navodi dobro obavešten izvor koji potom objašnjava koje povrede je zadobio mladić koji je bio u društvu Alibega.

- Zadobio je prostrelnu ranu desne natkolenice sa aktivnim krvarenjem, zatim u prednjem delu trbušnog zida ima dve rane- objašnjava sagovornik.

Pa da podsetimo, pucnjava u restoranu dogodila se 6. decembra oko 21 sat kada je muškarac, prema rečima očevidaca, u dvadesetim godinama obučen u crno i sa kapuljačom na glavi ušao u lokal i ispalio kišu metaka u N. K. Naime, Alajbegović je, čim je video pištolj, pobegao najpre uz stepenice, na drugi nivo restorana, a onda je izašao, maltene pobegao sa mesta pucnjave.

Napadač u bekstvu

- Maskirani napdač hladnokrvno je prišao stolu za kojim su sedeli ranjeni i Alajbegović, pucao i potom pobegao. Za osumnjičenim napadačem se i dalje traga i za njim je odmah pokrenuta policijska akcija Vihor - navodi sagovornik i dodaje:

- Alajbegović je u ovom slučaju direktni očevidac pokušaja ubistva i osoba koja bi mogla biti ključni svedok, značajan za rasvetljavanje ovog pokušaja likvidacije, pa ga zbog toga navodno, sada policija potražuje.

Autor: Pink.rs