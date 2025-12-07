'ONE KOJI SU POKUŠALI DA ME UBIJU NE DOŽIVLJAVAM OZBILJNO, NISAM SE PLAŠIO' Alibeg sinoć izbegao metke u restoranu, a odgovorom na jedno pitanje šokirao!

Nenad Alajbegović Alibeg, nekadašnji vođa navijača, krajem oktobra svedočio u Specijalnom sudu na suđenju vračarskom klanu, koji je čak tri puta pokušao da ga ubije.

Nenad Alajbegović Alibeg, nekadašnji vođa Partizanove navijačke grupe Zabranjeni, sinoć je po ko zna koji put izbegao kišu metaka, kada je napadač, za kojim se traga, ušao u poznati restoran na Novom Beogradu i teško ranio N. K. (30), sa kojim je Alibeg sedeo!

Alibeg je i ranije punio stupce crne hronike, a poslednji put je u javnosti viđen pre nešto više od mesec dana, tačnije 29. oktobra kada je došao u Specijalni sud u Beogradu da svedoči na suđenju vračarskom kriminalnom klanu. On je pozvan u sud da ispriča sve što zna o ubistvu Aleksandra Halabrina, koji mu je bio drug, a kog su prema navodima optužnice pripadnici vračarskog klana namamili u stan na Banjici, a potom ga ubili i njegovo telo zakopali u blizini Sopota.

Bivši vođa navijača, kog su prema navodima tužilaštva, pripadnici vračarskog klana na čelu sa Nikolom Vušovićem, zvanim Džoni sa Vračara, planirali da ubiju 2020. godine, tada je u sudu stao u odbranu optuženih tvrdeći da ne prepoznaje njihove glasove u porukama koje su mu puštene, a u kojima govore o planiranju njegovog ubistva, a potom je ušao i u polemiku sa majkom svog pokojnog druga Aleksandra Halabrina, Marom Halabrin, koju je u sudnici optužio da ne govori istinu.

- Družili smo se možda 10 meseci, dva ili tri meseca je Halabrin živeo kod mene u stanu. To je bilo 2020. Kada je on nastradao, nestao, ja sam bio u bolnici. U bolnici sam bio tri meseca i ne znam šta se desilo, niti sam upućen uopšte - rekao je Alajbegović pred sudom u oktobru. Podsetimo, Alibeg je bio teško ranjen na Novom Beogradu 25. januara 2020. U bolnicu ga je odvezao Halabrin, s kojim je bio u društvu u trenutku kada se pucnjava dogodila.

Na pitanje sudije da kaže kada je trebalo da izađe iz bolnice i da li je imao obezbeđenje, kako se pominje u porukama, Alajbegović je rekao "da one koji su pokušali da ga ubiju ne doživljava ozbiljno".

- Nisam se plašio da izađem iz bolnice, niti sam smatrao da mi traba obezbeđenje - rekao je za sudskom govornicom.

Podsetimo, tužilaštvo je sredinom oktobra uhapsilo nekoliko pripadnika vračarskog klana kojima se na teret, između ostalog, stavlja i da su planirali tri puta da ubiju Nenada Alajbegovića. Prema navodima tužilaštva, sva tri pokušaja ubistva dogodila su se tokom 2020. godine.

Autor: Pink.rs