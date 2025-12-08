EVO KO JE VOĐA KRIMINALNE GRUPE UHAPŠEN U SRBIJI: Otvorio firmu za transport, pa je koristio za prevoz droge vredne više miliona evra (FOTO)

U velikoj međunarodnoj policijskoj akciji uhapšena su četvorica članova organizovane kriminalne grupe osumnjičenih za šverc narkotika, a među uhapšenima je i Srđan Šoškić, označen kao vođa ove kriminalne grupe.

Šoškić je uhapšen u Srbiji, ali ima transportne firme u Sloveniji, Bugarskoj i Slovačkoj. Osim Šoškića, u Srbiji je uhapšeni i D. S, dok je u Španiji 27. novembra lišen slobode J. P, a S. R. je uhapšen u Austriji 21. marta ove godine. Oni su osumnjičeni da su od 4. decembra 2024. pa do danas počinili krivična dela udruživanja i neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

Samo tržišna vrednost narkotika zaplenjenog u Španiji i Austriji procenjuje se na više od tri miliona evra.

S. Š, označen kao organizator kriminalne grupe, vlasnik je i odgovorno lice transportne firme ‘Vaki trans’ u Sloveniji. Tu firmu je, kako se sumnja, stavljao na raspolaganje kriminalnoj grupi, obezbeđujući kamione i vozače koji su, uz redovan transport robe, prikriveno prenosili narkotike.

U okviru te šeme širom Srbije i Zapadne Evrope, kriminalna grupa je švercovala oko 81,2 kilograma kokaina, 110 kilograma marihuane, kao i 15.000 evra, dok su im na raspolaganju bila i luksuzna vozila.

Uhapšeni u Srbiji će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni u Tužilaštvo za organizovani kriminal, gde će biti saslušani.

Oglasio se Dačić

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala rukovodili međunarodnom akcijom u kojoj je, u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal, zaplenjeno 81,2 kilograma kokaina i 110 kilograma marihuane i uhapšene četiri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su kao članovi organizovane kriminalne grupe izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Dačić je istakao da je tokom ove međunarodne akcije na teritoriji Austrije u Beču, uhapšen je državljanin Republike Srbije S. R. kod koga je prilikom pretresa putničkog vozila i mesta gde je radio pronađen i zaplenjen kokain, izuzetno velike čistoće čija tržišna vrednost iznosi više miliona evra, i od njega je oduzeto i oko 15.000 evra.

Takođe, na teritoriji Španije, prilikom kontrole jednog od teretnih motornih vozila registrovanih na privredno društvo čiji je vlasnik S.Š. u luci u Barseloni, u prikolici ovog teretnog vozila sakriveno u legalnom teretu pronađena i oduzeta marihuana i tom prilikom uhapšen je član ove OKG državljanin Srbije J.P.

Autor: D.Bošković