JEZIVI DETALJU SA SUĐENJA ZA UBISTVO: Glava je visila, vrat je bio na prečagi, a telo na podu

Ivanu K., optuženom za teško ubistvo iz koristoljublja komšinice Radoslavke Brzaković (85) 2023. godine, suđenje je nastavljeno juče, a policajci koji su prvi ušli u stan pokojne starice izneli su potresna svedočenja.

Optuženi Ivan K. negira krivicu, a inače, tereti se da je ubio komšinicu sa kojom je bio i porodični prijatelj više od 30 godina i čiji je pokojni sin bio njegov kum.



Prema navodima optužnice, motiv ubistva je imovina - ubijena Radoslavka Brzaković se navodno predomišljala oko ostavljanja svoja dva stana Ivanovoj deci.

Policajac Aleksandar Petrović, koji je sa patrolom prvi stigao na mesto zločina, ispričao je da ih je pozvao Ivan, koji je bio "uplakan i uznemiren".

- Zatekli smo telo žene pod stolom u nekom, rekao bih, neprirodnom položaju. Glava je visila, vrat je bio na prečagi, a telo na podu. Ispod stola nije bio samo donji deo njenih nogu, od kolena - počeo je svoje izlaganje i dodao da je doktorka Hitne pomoći "skinula glavu sa prečage, okrenula telo na bok i vratila kako je bilo", te pomenula crvenilo ili modrice pre konstatovanja smrti.

Kako je rekao, u sobi su ga iznenadili detalji kao što je stolica okrenuta naopako i jedno ili dva ćebeta na podu, između stola i zida, iako je sto bio uredan.

Ukazao je i na neobičnu kontradiktornost u izjavi Ivana.



- Bilo mi je čudno što nam je Ivan rekao da njegovog sina nije bilo cele noći, da je prespavao kod devojke, a za 20 minuta uviđajnoj ekipi, koja je stigla, je rekao da je sin došao u dva sata po noći. To je neki detalj, koji se nije poklapao i na koji sam ukazao kolegama - rekao je policajac.

Drugi svedok, policajac Dalibor Paunović, ispričao je kako je tri dana nakon uviđaja, prilikom traženja telefona i ugovora o doživotnom izdržavanju, pronašao ključeve sa plavim tagom na komodi. Branilac Ivana K. osporio je poreklo tih ključeva, tvrdeći da su to "treći ključevi" i da oni znaju samo za ključ starice i jedan ključ koji je ranije uzela policija.

Autor: D.Bošković