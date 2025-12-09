DŽONI SA VRAČARA PRATIO DILERA IZ PAZARA U TRŽNOM CENTRU I NA AERODROMU: Skaj poruke otkrivaju plan za likvidaciju!

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je na suđenju pripadnicima takozvanog vračarskog klana, optuženog za tri ubistva i pet pokušaja likvidacija, prikazana Skaj prepiska koja se, prema tvrdnjama tužilaštva, odnosi na pokušaj ubistva Samira Divljanovića.

Divljanović je ranjen 29. decembra 2019. godine u Beogradu, a poruke koje su izvedene kao dokaz pokazuju da su ga pripadnici grupe pratili u tržnom centru i na aerodromu, razmenjivali fotografije i detalje o njegovom kretanju, pa čak i planirali da mu postave GPS uređaj na automobil.

Delovi Skaj prepiske

Milošević: „Jam našao poziciju.“

Vušović: „Njih je četvoro, dva lika i dve ribe. Od jednog najbitnijeg imaš slike, i od njegove ribe. Ronin, ti budi tu i čekaj da javi.“

Knežević: „Raspitao sam se, moraju da prođu pored mene kad budu izlazili sa aerodroma.“

Vušović: „E, tu stoj tačno, kao da dočekuješ nekog.“

Knežević: „Ok, izaći će mi na tv-u ovom tačno kad slete. Kad ih vidim pišem sve – kako su obučeni, u koja kola su ušli, koji taksi, čekam da izađu.“

NN osoba: „Bitno je da se zapamte tablice crvenog golfa.“

Vušović: „Možda tuda malo i zableji, polako samo za njim, ne ispuštaj ga iz vida.“

Knežević: „Otišli su, bato, nisu me ni pogledali. Drugi golf 6 je crvene boje, u tim kolima su ribe.“

Vušović: „Bitan je ovaj gde je on.“

Vušović: „Kako ga propustismo, braćo…“

Prema optužnici, pripadnici klana su po nalogu Nikole Vušovića, zvanog Džoni sa Vračara, prikupljali podatke o Divljanovićevim navikama, vozilima i društvu, a plan je bio da ga namame na sastanak pod izgovorom kupovine kokaina i tamo likvidiraju.

Autor: Dalibor Stankov