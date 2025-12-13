NOVI DETALJI UBISTVA U ZAJEČARU: Čuvar na stovarištu ubijen zbog sefa, udaren metalnom šipkom u glavu?!

U noći između petka i subote na stovarištu u Kotlujevcu u Zaječaru pronađeno je telo muškarca S. J. (37).

Prema prvim informacijama, sumnja se da je ubijen tokom pokušaja pljačke sefa, a da je napad bio unapred planiran.

Snažan udarac u glavu

Prema nezvaničnim saznanjima, čuvar je u jednom trenutku izašao iz prostorije, nakon čega je usledio napad. Sumnja se da je zadobio snažan udarac metalnim predmetom u glavu, od čijih posledica je preminuo na licu mesta. Njegovo telo u jutarnjim satima pronašao je radnik stovarišta, koji ga je zatekao kako nepomično leži na stomaku.

Pljačka sefa kao motiv

Istraga ukazuje da je povod ubistva bila pljačka sefa koji se nalazio u prostoriji stovarišta. Navodno, nekoliko osoba je oko ponoći pokušalo da iznese sef, ali kako je bio masivan i težak, vezali su ga za automobil i vukli. Pljačkaši nisu uspeli da stignu daleko – sef je pronađen pedesetak metara dalje od stovarišta.

Nestao i televizor

Osim pokušaja krađe sefa, iz prostorije stovarišta nestao je i televizor. Policija, po nalogu Višeg javnog tužilaštva, obavlja uviđaj i radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog zločina.

Autor: Dalibor Stankov