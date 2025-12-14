Ukrajina atentatorima na Zvicera mora da plati 12.000 evra: Evropski sud doneo šokantnu odluku

Osumnjičeni za pokušaj ubistva vođe "kavačkog klana", Radoja Zvicera, već pet godina se nalaze u istražnom pritvoru u zatvoru u Ukrajini, a kako nadležni organi Ukrajine u tom sudskom postupku nisu doneli presudu, Evropski sud za ljuska prava je naložio Vladi Ukrajine da isplati 11,7 hiljada evra odštete na ime Stefana Đukića, Milana Brankovića i Petra Jovanovića.

Optužnica protiv srpskih državljana Milana Brankovića i Petra Jovanovića i crnogorskih državljana Emila Tuzovića i Stefana Đukića, upućena je Pečerskom okružnom sudu u proleće 2021.godine.

Evropski sud za ljudska prava je 25.septembra 2025. godine doneo odluku u kojoj je utvrdio da je prekršen član 5. stav 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava.

- Službenici u Strazburu jednoglasno su zaključili da je pritvor trojice podnosilaca pritužbi bio preteran i primetili nedostatak individualne procene i korištenje "krhkog i ponavljajućeg opravdanja" prilikom produženja njihovih preventivnih mera - objavio je "Detectiv info".

Time je Evropski sud utvrdio da im je pritvorom koji traje pet godina povređeno pravo.

Podsetimo, pokušaj ubistva Radoja Zvicera se dogodio 25. maja 2020. godine u Kijevu kada su pripadnici suprotstavljenog "škaljarskog klana" pokušali da likvidiraju Zvicera koji se u Ukrajini skrivao sa porodicom.

Ovaj napad Zvicer sigurno ne bi preživeo da sa ulaznih vrata zgrade njegova supruga nije iznenadila napadače i zapucala. Iako su sigurnosne kamere zgrade snimile Tamaru Zvicer kako repetira pištolj, ovo oružje nikada nije pronađeno.

