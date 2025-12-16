SAZNAJEMO: Uhapšen još jedan osumnjičeni nakon stravične tuče u Smederevu – u toku obdukcija nesrećnog čoveka

Zbog sumnje da je učestvovao u jezivoj tuči sa smrtnim ishodom koja se dogodila u jednoj kafani u Smederevu, a u kojoj je P. I. (44) zadobio teške povrede od kojih je preminuo, osim S. M. (48) uhapšen je još jedan muškarac.

Incident u kafani

Kako je potvrđeno za Telegraf.rs, sukob se dogodio noćas oko 2.30 časova, kada je nakon svađe više osoba došlo do fizičkog obračuna. Sumnja se da su S. M. i još jedna osoba tokom tuče zadali više udaraca P. I, nanevši mu teške telesne povrede, nakon čega su pobegli sa lica mesta.

Policija je dolaskom u lokal zatekla P. I. bez znakova života kako leži na podu. U međuvremenu su u policijsku stanicu privedeni očevici, čije će izjave biti od značaja za dalji tok istrage. Prema prvim informacijama, svedoci su ispričali da su učesnici kasnije viđeni na benzinskoj pumpi u blizini, gde je takođe došlo do sukoba. Postoji sumnja da su osumnjičeni tokom bekstva počinili i krivično delo krađa.

Obdukcija i istraga

U toku je obdukcija preminulog P. I. kako bi se precizno utvrdile povrede i uzrok smrti. Nalaz obdukcije, koji je naložilo Više javno tužilaštvo u Smederevu, biće ključan za konačnu kvalifikaciju krivičnog dela koje se osumnjičenima stavlja na teret.

Osumnjičenima je određen pritvor do 48 sati, nakon čega će biti privedeni u nadležno tužilaštvo na saslušanje. Protiv njih će biti podnete krivične prijave za više krivičnih dela, među kojima je i krađa.

Saopštenje MUP-a

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu brzom i efikasnom akcijom pronašli su i uhapsili S. M. (48) iz ovog grada, koji se sumnjiči da je noćas, u ugostiteljskom objektu, nakon svađe napao četrdesetčetvorogodišnjeg muškarca i zadao mu više udaraca, nakon čega su svi gosti napustili lokal.

Policija je muškarca zatekla bez znakova života. S. M. je, nakon bekstva i skrivanja, jutros uhapšen u Grockoj i po nalogu nadležnog tužilaštva u Smederevu određeno mu je zadržavanje do 48 časova. Policijski službenici, u saradnji sa Višim i Osnovnim javnim tužilaštvom, nastavljaju dalji rad u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti, kao i kvalifikacije krivičnih dela.

Istraga u toku

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog tragičnog događaja, je u toku.

Autor: Dalibor Stankov