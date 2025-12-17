TUKAO ČOVEKA DO SMRTI: Nakon filmske potere policija UHAPSILA sve aktere KRVAVE KAFANSKE TUČE u Smederevu - Jedan od njih u bekstvu oteo i auto sa vozačem

Više javno tužilaštvo u Smederevu je u saradnji sa područnim osnovnim tužilaštvom i Policijskom upravom u ovom gradu, rasvetlilo okolnosti povodom događaja u ugostiteljskom objektu u Smederevu, u kom je zatečeno jedno muško lice bez znakova života.

Naime, nakon prikupljenih informacija i obavljene obdukcije postoje osnovi sumnje da je S.M.(48), koji je juče uhapšen, izvršio krivično delo Teško ubistvo iz člana 114 st. 1 tač. 2 Krivičnog zakonika.

Osumnjičenom S.M. iz Smedereva se stavlja na teret da je pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju, sa više udaraca lišio života oštećenog I.P. iz ovog grada.

Postoje osnovi sumnje i da je ovaj osumnjičeni, prilikom bekstva sa lica mesta izvršio još nekoliko krivičnih dela na štetu više lica, u čemu mu je pomogao, takođe uhapšeni M.Ć., sa kojim je došao do benzinske pumpe, gde su vršenjem nasilja i pretnjama prema prisutnim radnicima i ostalim licima, pokušali da dođu do vozila za bekstvo, pokušavajući i da zaustave vozila koja su putem prolazila, u čemu je u jednom momentu osumnjičeni S.M. uspeo, primoravajući oštećenog D.J. da ih poveze u pravcu Beograda, tokom koje vožnje su mu oduzeli novac, da bi ubrzo, pravovremenom akcijom policije bili zaustavljeni i lišeni slobode, a u vezi čega im se stavljaju na teret krivična dela, Nasilničko ponašanje iz čl. 344 Krivičnog zakonika, Ugrožavanje sigurnosti iz čl. 138 Krivičnog zakonika, Protivpravno lišenje slobode iz čl. 132 Krivičnog zakonika, Prinuda iz čl. 135 Krivičnog zakonika i Razbojništvo iz čl. 206 krivičnog zakonika.

Po nalogu tužilaštva, uhapšeni su i Lj.V., S.V. i S.M. , koji su kritičnom prilikom bili u navedenom ugostiteljskom objektu i koji nisu pružili pomoć sada pokojnom I.P. Njima se stavlja na teret krivično delo Nepružanje pomoći iz čl. 127 st. 3 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika.

Svim osumnjičenim licima je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje u trajanju od 48 sati, u kom roku će, uz krivičnu prijavu biti dovedeni u prostorije nadležnog tužilaštva radi saslušanja.

Autor: Iva Besarabić