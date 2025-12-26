DVE OSOBE UHAPŠENE ZBOG UBISTVA KOD VRBASA: Posle svađe izboli muškarca - Policija kod osumnjičenog pronašla OVO

Novosadska policija uhapsila je osumnjičene i pronašla nož kojim je žrtva navodno izbodena.

Dve osobe uhapšene su zbog ubistva u Savinom selu kod Vrbasa, nezvanično saznaje Kurir!

Podsetimo, juče popodne u ovom mestu pronađeno je telo nepoznatog muškarca sa ranama i odmah se posumnjalo da je on ubijen.

- U rekordnom roku novosadska policija uspela je da identifikuje dvojicu napača, da ih pronađe i uhapsi. Pronađen je i nož kojim je počinjen zločin - kaže izvor Kurira i nastavlja:

- Navodno, žrtva se posvađala sa osumnjičenima i oni su ga posle rasprave izboli.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Somboru.



Autor: Iva Besarabić