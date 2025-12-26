NOVI DETALJI TEŠKE SAOBRAĆAJNE NESREĆE KOD SMEDEREVA! Pijan preticao vozilo auto-škole sa desne strane, pa izgubio kontrolu!

Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu naložilo je vanredni tehnički pregled vozila koja su učestvovala u sudaru.

Vozač koji je, kako se sumnja, jutros izazvao saobraćajnu nesreću na magistralnom putu Kovin-Smederevu bio je pod dejstvom alkohola.

Prema poslednjim informacijama, sumnja se da je vozač preticao vozilo auto-škole i to sa desne strane.

- Dosadašnja istraga utvrdila je da je vozač na putu od Smedereva ka Kovinskom mostu pokušao da obiđe automobil aut-škole sa desne strane preko travnate površine i da je u tom trenutku izgubio kontrolu nad vozilo. Udario je u vozilo koje se uredno kretalo svojom kolovoznom trakom - navodi izvor i dodaje:

- Nakon udesa utvrđeno je da je vozač bio pod dejstvom alkohola i izmereno mu je da je imao 0,97 promila alkohola u krvi. Takođe, lekari Hitne pomoći koji su odmah nakon udesa došli na mesto nesreće konstatovali su da su oba vozača prilikom udara zadobili telesne povrede.

Istraga povodom nesreće je i dalje u toku i nju vodi nadležno Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu koje je naložilo i vanredni tehnički pregled vozila koja su učestvovala u sudaru.

Autor: Jovana Nerić